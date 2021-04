Corona-Teststelle in Gladbecker Innenstadt geplant

Das DRK betreibt bereits zwei Schnelltest-Zentren in Gladbeck. Nun will die Stadt mit weiteren Anbietern zusätzliche Angebote schaffen.

Gladbeck. Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests in Gladbeck steigt. Jetzt sind drei weitere Zentren geplant. Das sollen die Standorte sein.

In Gladbeck soll es drei weitere Schnelltest-Zentren geben, darunter auch eins in der Innenstadt. Aktuell konkretisieren sich die Gespräche zwischen der Stadt Gladbeck und zwei privaten Anbietern, die beabsichtigen, kurzfristig Schnelltest-Zentren in Gladbeck zu eröffnen, so die Stadtverwaltung. Der Krisenstab der Stadt hat bereits grünes Licht für die drei geplanten Standorte gegeben, parallel holen die Anbieter nun die notwendige Genehmigung beim Kreis Recklinghausen für das zusätzliche Schnelltest-Angebot ein.

„Ich freue mich, dass das bereits stark nachgefragte Testangebot in Gladbeck nun weiter ausgebaut wird. Die bisherigen Anbieter, allen voran das DRK, haben bisher tolle Arbeit geleistet. Wir haben gerade aber in den vergangenen Tagen gesehen, dass der Bedarf nach Schnelltests weiter steigt – und sicherlich mit weiteren Öffnungen noch weiter steigen wird. Hier wollen wir ein möglichst großes Angebot schaffen“, sagt Bürgermeisterin Bettina Weist.

Ein privater Testanbieter soll künftig das Testangebot in der Fußgängerzone erweitern und wird ein von der Stadt angemietetes Ladenlokal (ehemals Ernstings Family) an der Hochstraße 29-31 beziehen. Zudem richtet dieser eine Drive-In-Teststelle am Festplatz ein. Der zweite Anbieter plant einen Standort am Wasserschloss Wittringen. Hier sollen die Tests auf dem Parkplatz stattfinden. Die Angebote sollen zeitnah starten, die ersten Tests könnten schon in der kommenden Woche möglich sein, so die Stadtverwaltung.