Corona: Telefonaktion statt Weihnachtsfeier für Senioren

Gladbeck. Wegen der Corona-Pandemie fällt die Weihnachtsfeier für Senioren in Gladbeck erstmals aus. Diese beiden kleinen Aktionen gibt es stattdessen.

Die Weihnachtsfeier für Seniorinnen und Senioren findet bereits seit über drei Jahrzehnten immer an Heiligabend im Fritz-Lange-Haus statt. In diesem Jahr muss sie coronabedingt erstmals ausfallen. Statt mit buntem Weihnachtsprogramm in stimmungsvoller Atmosphäre, einem leckeren Menü und geselligem Miteinander mit rund 100 Teilnehmern muss am 24. Dezember nun mit Abstand „gefeiert“ werden.

In Gladbeck sind statt der Weihnachtsfeier für Senioren eine Geschenk- und eine Telefonaktion geplant

Dazu hat die Stadt Gladbeck mit einer kleinen Geschenk- und einer Telefonaktion zwei alternative Aktivitäten geplant. „Wir können in diesem Jahr mit Blick auf die hohen Infektionszahlen und die geltenden Corona-Regelungen nicht zu einem gemeinsamen Fest einladen und müssen auf persönliche Kontakte verzichten. Gerade ältere Menschen zählen zu den besonders gefährdeten Risikogruppen und der Schutz der Gesundheit geht ganz klar vor“, begründet Bürgermeisterin Bettina Weist diese Entscheidung.

Um wenigstens einige ältere Menschen an Heiligabend erfreuen zu können und den Kontakt zu den Seniorinnen und Senioren im Rahmen der Möglichkeiten aufrechtzuerhalten, sind jedoch alternativ zwei Aktionen an Heiligabend geplant: Ursprünglich wollte die Bürgermeisterin unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln die Seniorinnen und Senioren in den Wohnanlagen am August-Wessendorf-Weg und an der Hermannstraße besuchen. Doch die weiterhin schwierige Infektionslage und der wahrscheinlich harte Lockdown ab Montag lassen auch das nicht zu. Nun erhalten die Bewohner kleine Geschenke, die intern in den Wohnanlagen verteilt werden.

Bei der Telefonaktion werden die Senioren angerufen, die im Vorfeld dem Anruf zugestimmt haben

Zeitgleich findet Heiligabend von 13 bis 16 Uhr im Fritz-Lange-Haus eine Telefon-Aktion statt. Bettina Weist, Kolleginnen der Seniorenberatung sowie ehrenamtliche Unterstützer, darunter auch ehemalige Zivildienstleistende und Helfer aus dem Bundesfreiwilligendienst, rufen Seniorinnen und Senioren an, um ihnen ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen und zu einem Gespräch zur Verfügung zu stehen. Angerufen werden ausschließlich Menschen, die in den letzten Jahren Gast der Heiligabend-Feier im Fritz-Lange-Haus waren und einem Anruf im Vorfeld ausdrücklich zugestimmt haben. Mit der Telefon-Aktion ist auch eine Tombola verbunden: Unter den Personen, die an Heiligabend telefonisch erreicht werden, werden zehn attraktive Preise verlost.

