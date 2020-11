Die Corona-Pandemie erschwert das Schulleben jetzt auch auf eine besondere Art. Die weiterführenden Schulen in Gladbeck können aufgrund der strengen Schutzvorschriften ihren meist für Ende des Monats geplanten Tage der offenen Tür für Viertklässler und deren Eltern nicht anbieten. Um für den Wechsel nach der Grundschule eine Entscheidungshilfe vor der Anmeldungswoche (22.-26. Februar 2021) zu bieten, planen die Schulen Alternativen, um ein Kennenlernen zu ermöglichen. Hier ist ein Überblick zu den ins Auge gefassten Aktionen.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden . +++

Hauptschule ermöglicht persönliche Beratung auf Anfrage

Die Erich-Fried-Schule veranstalte normalerweise zum Jahresende ihren Tag der Grundschulen . Ein Schnuppertag, um Viertklässlern und deren Eltern ein Kennenlernen von Schulgebäude und Unterrichtsinhalten zu ermöglichen. „Daran ist dieses Jahr coronabedingt leider nicht zu denken“, sagt Schulleiter Peter Washausen.

Ein Ersatztermin für Anfang 2021 sei nicht geplant, „sollte sich die Lage ändern, könnten wir gegebenenfalls aber noch reagieren“, so der Rektor. Ein Überblick zum Schulleben bietet die Homepage der Hauptschule ( e-fried-schule.de) . Familien, die Interesse haben, will der Schulleiter eine persönliche Beratung und Einblicke in die Schule ermöglichen. Kontakt zum Schulsekretariat unter 96210 oder E-Mail, Stichwort „Kennenlernbesuch“, an e-fried-schule@gelsennet.de .

Das planen die Realschulen

Ihren Info-Abend für Eltern von Viertklässlern hat die Anne-Frank-Realschule auf den 17. Dezember verschoben (statt 26.11). Eine Anmeldung für eine Person pro Familie ist über die Homepage der Schule möglich ( annefrankrealschulegladbeck.de ). „Zudem haben wir unseren Tag der offenen Tür für Grundschulkinder jetzt auf den 16. Januar festgelegt. Dazu haben wir ein Konzept erarbeitet, damit die Kinder mit einem Elternteil in Kleingruppen unsere Schule kennenlernen und unsere Lehrkräfte persönlich sprechen können“, so Schulleiter André Luciga. Näheres zum Kennenlerntag wird noch auf der Schulhomepage veröffentlicht und die Anmeldungsmöglichkeit nach dem Eltern-Infoabend dort freigeschaltet. Alternativ werden auf der Homepage Videos zu den verschiedenen Bereichen der Schule veröffentlicht.

Auch Ulrich Elsen, Rektor der Erich-Kästner-Realschule, bedauert, dass der Tag der offenen Tür nicht wie üblich stattfinden kann, „da hierbei die besondere Atmosphäre unseres Schullebens erlebbar wird“. Um Gelegenheit zu bieten, in die Schule hinein zu schnuppern, findet quasi ein ToT-Light am 16. Januar statt. Grundschüler können mit einem Elternteil daran teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt über das Schulsekretariat, 96490 . Der Informationsabend für Grundschuleltern wird auf den 28. Januar verlegt. Eine Anmeldung im Sekretariat ist erforderlich wie auch für Eltern, die eine Einzelberatung mit dem Schulleitungsteam in der ersten Dezemberwoche wünschen. Einen Einblick in das Schulleben ermöglicht schon jetzt der neue EKR-Schulfilm auf Youtube ( https://youtu.be/zf9chnjZMA4 ).

Ihren Informationsabend für Eltern der neuen fünften Klassen hat die Werner-von-Siemens-Realschule für den 10. Dezember angesetzt. Dieser soll in Kleingruppen stattfinden, eine Anmeldung der Personenzahl ist so via E-Mail nötig (an info@wvs-gladbeck.de ). Einen Ersatztermin für den Tag der offenen Tür für Viertklässler plant Schulleiter Daniel Kroll für den 9. Januar. Inwieweit dieser coronabedingt stattfinden könne, oder ob eventuell eine Videokonferenz ersatzweise angeboten werde, müsse abgewartet werden. Weitere Informationen dazu werden über die Schulhomepage veröffentlicht ( wvs-gladbeck.de ).

Gesamtschule will Kleingruppen Einblicke ermöglichen

An der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule musste der für den 9. November geplante IDG-Tag abgesagt werden, an dem sich die Schule vielfältig präsentiert. „Wir planen jetzt, kleine Führungen durch die Schule anzubieten, wenn dazu Interesse bei Eltern besteht“, so Direktorin Alrun ten Have. Diese könnten nach Schwerpunkten, etwa zur Sportklasse, zusammengestellt werden. Eine Anmeldung kann mit Stichwort „Kennelernbesuch“ via E-mail an die Schule geschickt werden ( info@idg-gla.de ). Kontaktaufnahme ist auch über die Abteilungsleiterin der Unterstufe, Judith Niehusmann möglich ( 940566 ).

Gymnasien planen unter anderem Infoabende

Exklusive Einblicke in den Neubau, der am 11. März bezogen werden soll, will das Heisenberg-Gymnasium potenziellen neuen Fünftklässlern beim neu organisierten Tag der offenen Tür am 16. Januar ermöglichen. „Wir werden dann Kleingruppen von maximal acht Personen durch die Schule führen“, so Direktor Peter Hogrebe. Den Kindern soll zudem ein Schnupperunterricht ermöglicht werden. Für die Teilnahme am Kennenlerntag ist eine Anmeldung mit Kontaktdaten erforderlich (über die Schulhomepage heisenberggymnasium.de ). Das gilt auch für die Informationsabende für Grundschuleltern am 11., 12. und 13. Januar, die in Kleingruppen durchgeführt werden.

Auch am Ratsgymnasium ist es dem Team um Schulleiter Matthias Schwark ein Anliegen, den Viertklässlern und ihren Eltern eine Möglichkeit zu geben, die Schule kennenzulernen. Zunächst ist für den 28. Januar ein Informationsabend für Eltern in der Aula geplant, gegebenenfalls in aufgeteilten kleineren Gruppen. Der Tag der offenen Tür soll am Samstag, 30. Januar, stattfinden. Voraussetzung sei, „dass die aktuelle Coronaschutzverordnung diese Versammlungen zulässt“, so Schwark. Der Schnuppertag wird zeitlich entzerrt mit Kleingruppen durchgeführt, um Schule und Profile vorzustellen. Bei Bedarf können auch individuelle Termine vereinbart werden. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten dazu werden zeitnah auf der Internetseite ( ratsgymnasium-gladbeck.de ) veröffentlicht. Kleine Einblicke in das Schulleben und Fächer sind dort bereits über abrufbare Videos möglich, denen weitere folgen sollen.

Den für den 21. November geplanten Tag der offen Tür hat das Riesener-Gymnasium abgesagt und auf den 12. Dezember verschoben. „Wir hoffen, dass er stattfinden kann, sonst hätten wir noch die Möglichkeit, diesen auf eine Woche im Januar zu verschieben“, sagt Direktorin Verena Wintjes . Am Schnuppertag sind individuelle Schülerberatung mit kleineren Schulrundgängen coronakonform geplant. „In Minigruppen mit Teilnehmern aus maximal zwei Haushalten“, so die Schulleiterin. Interessierte können sich hierzu telefonisch ab dem 18. November über das Schulsekretariat anmelden ( 975610 ). Infoabende für Eltern werden in der alten Turnhalle in aufgeteilten Gruppen am 7. Dezember (bereits alle Termine ausgebucht) und am 8. Dezember durchgeführt.