Corona: Sparkasse Gladbeck schließt die Filiale Rosenhügel

Vorsorglich schließt die Sparkasse Gladbeck die Geschäftsstelle Rosenhügel. Kunden werden gebeten, auf die Filialen in Brauck (Bild) oder in der Stadtmitte auszuweichen.

Gladbeck. Die Sparkasse Gladbeck schließt vorsorglich ihre Filiale Rosenhügel. Im Umfeld eines Mitarbeiter war ein Coronavirus-Verdachtsfall aufgetreten.

Die Sparkasse Gladbeck hat sich dazu entschieden, vorsorglich die Geschäftsstelle Rosenhügel, Hügelstraße 4 (am Markt), ab sofort vorübergehend zu schließen. Zu dieser Vorsichtsmaßnahme hat sich der Vorstand entschlossen, nachdem im Umfeld eines Mitarbeiters ein Verdachtsfall in Sachen Corona-Virus aufgetreten ist. Die Kundinnen und Kunden werden gebeten, auf das Kunden-Service-Center in der Stadtmitte oder auf die Geschäftsstelle Brauck, Horster Straße 236, auszuweichen.

Gladbeck: Kunden der Sparkasse können nach Brauck und in die Stadtmitte ausweichen

Die Selbstbedienungsgeräte am Standort Rosenhügel sind von der Schließung nicht betroffen und in Betrieb. Zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden werden an der Hauptstelle und in den Geschäftsstellen weitere Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Dazu gehört unter anderem die Einrichtung besonders geschützter Service-Plätze.

Im Kunden-Service-Center „finden unsere Kundinnen und Kunden montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr immer einen Ansprechpartner, der ihnen weiterhilft“, heißt es von der Sparkasse. Dieser Standort werde personell verstärkt. Das Service-Center ist unter 02043/271-0 zu erreichen: „Somit bleibt für unsere Kundinnen und Kunden der direkte Draht zu Ihrer Sparkasse weiterhin bestehen.“