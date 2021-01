Corona Corona: Müllabfuhr ist in Gladbeck schon vor 7 Uhr unterwegs

Gladbeck. In Gladbeck wird der Müll aktuell schon sehr früh abgeholt. Das hat mit der Corona-Pandemie zu tun, so der ZBG. Bürger hatten sich beschwert.

Die Müllabfuhr ist in Gladbeck in der Pandemie-Zeit schon sehr früh unterwegs. Arbeitsbeginn beim ZBG ist aktuell bereits vor 7 Uhr. In den letzten Wochen haben sich einige Bürger über die frühe Leerung beschwert.

ZBG: Die Abfallentsorgung in Gladbeck muss sichergestellt sein

Die hat aber durchaus ihren Sinn, so der ZBG. Gerade in der aktuellen Pandemiezeit sei es im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe und auch Anliegen des ZBG, die Abfallentsorgung sicherzustellen. Um im Falle einer Corona-Infektion eines oder auch mehrere Mitarbeiter diese Aufgabe erfüllen zu können, wurde die Belegschaft in Gruppen aufgeteilt.

Sollte eine Gruppe ausfallen, kann die Abfallentsorgung dennoch weiterhin gewährleistet werden. Hierzu muss aber auch sichergestellt sein, dass sich die Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Gruppen nicht am Betriebshof und in den Umkleide- und Aufenthaltsräumen begegnen. Daher musste auch der Dienstbeginn der einzelnen Gruppen entzerrt werden.

Dies hat zur Folge, dass die Abfallentsorgung im Stadtgebiet an einigen Stellen schon vor 7 Uhr in der Früh erfolgt. Sobald sich die Lage wieder entspannt und ein normaler Arbeitsablauf möglich ist, werden diese Maßnahmen wieder aufgehoben. Die Abfallentsorgung wird dann wie gewohnt wieder ab 7 Uhr erfolgen. 07:00 Uhr erfolgen. Der ZBG bittet die Bürger um Verständnis für diese Maßnahme.