Gladbeck. Vor allem ältere Menschen in Gladbeck leiden unter den Kontaktbeschränkungen. Aber irgendwie haben sich die meisten mit der Situation arrangiert.

Für alle, die schon vor der Corona-Pandemie in einer Krise gesteckt haben, hat sich die Lage wahrscheinlich verschlimmert, wie die Selbsthilfegruppen berichten. Doch wie geht es den Menschen samstagmorgens auf dem Wochenmarkt eigentlich? Fünf Gladbecker geben Antworten.

Mit Freunden trifft man sich wieder, wenn es wieder geht

Theodor Flatau. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Mir geht’s gut“, meint Theodor Flatau, „ soweit vermisse ich eigentlich nichts. Meine Hobbys sind laufen, Rad fahren und golfen, das kann man alles immer noch machen. Ich lebe mit meiner Familie zusammen, deswegen fühle ich mich auch während des Lockdowns nicht allein. Meine Freunde treffe ich gerne wieder, wenn es wieder möglich ist.“

Das Handballtraining fällt im November aus

Fynn Brauer sagt: „Es geht mir eigentlich gut. Ich treffe im Moment immer nur zwei Freunde, normalerweise sind wir mehr. Wir fahren jetzt viel Fahrrad, weil mein Handballtraining diesen Monat ausfällt. Ich habe leider weniger Kontakt zu meinen Großeltern, weil die ja gefährdet sind. Ich vermisse sie.“

Der Lockdown ist anstrengend

„Ich empfinde den Lockdown als umständlich und anstrengend“, findet Karen Stunz, „aber das ist meckern auf hohem Niveau. Es gab aber einen Todesfall in der Familie, deswegen steht jetzt erstmal eine Beerdigung an. In der Trauerhalle sind nur 16 Leute erlaubt. Das hätten wir uns anders gewünscht, aber wir kommen zurecht.“

Monika Weber. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Monika Weber und Regina Ziems sind aus Bottrop mit dem Bus zum Markt gefahren. Wie es ihnen geht? „Na wie es uns Alten eben geht“, meint Ziems, „ unsere Enkel kommen uns jetzt nicht mehr besuchen, man sieht sich viel zu wenig.“

„Wenn, dann kommt mein Sohn vorbei“, ergänzt Weber, „der macht dann ab und zu einen Großeinkauf für uns. Natürlich vermissen wir unsere Enkel. Sonst vermissen wir es auch, mal draußen einen Kaffee zu trinken, oder mal ‘ne Kleinigkeit zu essen. Aber wir wohnen zusammen, deswegen sind wir nicht allein.“

