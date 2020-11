Corona: Märchenkiste sagt die Aufführungen im Januar ab

Gladbeck. Im Januar gibt es coronabedingt keine Aufführung der Märchenkiste Gladbeck. Doch die Truppe plant schon für die Zeit nach der Corona-Pandemie.

Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen und der aktuellen Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Virus hat die Theatergruppe Märchenkiste Gladbeck e. V. die Aufführungen eines Kindertheaterstücks im kommenden Januar abgesagt.

Die Gesundheit der Schauspieler und der Zuschauer der Märchenkiste geht vor

„Normalerweise stehen der Herbst und Winter bei uns allen immer ganz im Zeichen der Märchenkiste. Wir treffen uns regelmäßig, um für die Aufführungen zu proben oder an den Kulissen zu basteln. Aber in diesem Jahr ist, wie in so vielen Bereichen, auch bei uns alles anders“, sagt Rico Pirl, Vorsitzender des Vereins. „Auch wenn uns die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, ist sie unserer Meinung nach die einzig richtige. Denn die Gesundheit steht, bei allem Spaß, den wir und unsere Zuschauer jedes Jahr mit der Märchenkiste haben, im Vordergrund.“

Getreu dem Motto „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ bleiben die Mitglieder der Märchenkiste – aktuell vorrangig virtuell – in Kontakt und planen schon das nächste Stück. Denn eines steht für alle fest: Sobald es wieder ohne gesundheitliches Risiko möglich ist, möchten sie weitermachen.

