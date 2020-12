Corona: Landtagsabgeordneter thematisiert Wechselunterricht

Wie steht die Stadt Gladbeck zur Einführung von Wechselunterricht an Schulen? Das möchte der SPD-Landtagsabgeordnete Michael Hübner von Bürgermeisterin Bettina Weist wissen.

Gladbeck. Wie sieht die Corona-Strategie in Gladbeck aus, was ist mit Wechselunterricht? Diesen Fragen stellt Michael Hübner (SPD) der Bürgermeisterin.

Mit einem Brief an Bürgermeisterin Bettina Weist möchte der Landtagsabgeordnete Michael Hübner hinsichtlich der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW einige Fragen beantwortet wissen. Er vermisst in der Verordnung Vorgaben für eine einheitliche Hotspot-Strategie für Kommunen mit hohen Inzidenzwerten.

Die meisten Städte im Kreis haben weiterhin hohe Inzidenzwerte

Hübner: „Die meisten Städte im Kreis Recklinghausen haben weiterhin hohe Inzidenzwerte. Laut neuer Verordnung sollen betroffene Kommunen jeweils ihren eigenen Weg aus der Corona-Pandemie finden und dazu von sich aus zusätzliche Maßnahmen mit dem Gesundheitsministerium abstimmen.“ Welche Strategie dabei für die Städte im Kreis Recklinghausen derzeit verfolgt wird, erschließe sich ihm und den normalen Bürgern nicht.

Als Beispiel nennt der SPD-Politiker die Schulen: „Wechselunterricht soll nur ,schulscharf’ möglich sein. Das widerspricht den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Das RKI schlägt vor, auf den Inzidenzwert der gesamten Kommune abzustellen und konsequent auf Hybrid- oder Wechselunterricht zu setzen, sobald der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen überschritten ist.“

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden . +++

Konkret will Hübner von der Bürgermeisterin wissen, ob es Vorgaben der Kreisverwaltung gibt im Hinblick auf eine einheitliche Hotspot-Strategie im Kreis und ob die Empfehlungen des RKI z. B. für den Schulbetrieb überhaupt zeitnah umgesetzt werden können. Er fragt außerdem, wie die Stadt Gladbeck zur Einführung von Wechselunterricht steht und ob das zurzeit ernsthaft geprüft werde. Und schließlich stellt er die Frage: „Wie kann die Information der Bürgerinnen und Bürger über die geltenden Einschränkungen vor Ort verbessert werden?“