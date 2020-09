Corona: Kreis meldet sieben Neuinfektionen in Gladbeck

Gladbeck. Aktuell gibt es in Gladbeck 70 akute Corona-Infektionen. Insgesamt bekannte Fälle gibt es 461. Hohe Werte meldet nach wie vor auch Gelsenkirchen.

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Mittwoch sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Gladbeck. Somit gibt es aktuell 70 akute Infektionen in der Stadt, zwei weniger als noch am Dienstag. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen in Gladbeck beläuft sich jetzt auf 461 (454 am Dienstag). 368 Menschen gelten mittlerweile als wieder gesund – das sind sieben mehr als am Dienstag. Es bleibt bei 23 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen beläuft sich die Zahl der bekannten Fälle aktuell auf 2249

Im Kreis Recklinghausen beläuft sich die Zahl der bekannten Fälle aktuell auf 2249. Als genesen gelten inzwischen 1989 Menschen. Es bleibt bei 46 Todesfällen. Auf alle Städte im Kreis gerechnet, werden die Grenzwerte bei den Neuinfektionen nicht überschritten. Schaut man allein auf Gladbeck, ist der Wert aber nach wie vor zu hoch.

Hier die aktuell bekannten Fälle / Genesene / Todesfälle aus den übrigen Kreisstädten: Castrop-Rauxel 241 / 211 / 5. Datteln 90 / 80 / 1. Dorsten 234 / 214 / 6. Haltern am See 123 / 102 / 0. Herten 163 / 150 / 1. Marl 263 / 240 / 1. Oer-Erkenschwick 229 / 221 / 3. Recklinghausen 360 / 321 / 5. Waltrop 85 / 82 / 1.

Für Gelsenkirchen meldet das zuständige Gesundheitsamt aktuell 234 aktive Infektionsfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 41,1 und überschreitet somit deutlich die Marke von 35.

