Corona-Kontaktpersonen: Benachrichtigung verzögert sich

Gladbeck. Kreis Recklinghausen kann aufgrund der vielen Infektionen, die Quarantäneanordnungen nicht zeitnah zustellen. Eine neue Software soll helfen.

Durch die gleichbleibend hohe Anzahl von Corona-Neuinfektionen und die damit einhergehende große Zahl von Kontaktpersonen ist das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen überlastet. Die Quarantäneanordnungen können so derzeit nicht zeitnah zugestellt werden. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass eine telefonisch vom Gesundheitsamt ausgesprochene Anordnung der Quarantäne rechtswirksam ist, unabhängig davon, ob das Schreiben bereits vorliege oder nicht.

„Wir arbeiten daran, dass alle noch offenen Ordnungsverfügungen zügig zugestellt werden können“, sagt Dr. Jutta Hullmann, Leiterin des Kreisgesundheitsamts. „Darüber hinaus wird es in diesem Monat ein Update für unsere Datenbank geben, so dass die Daten für die Ordnungsverfügungen künftig automatisch aus dem System generiert und an die Ordnungsämter geschickt werden können. Das reduziert nicht nur den Arbeitsaufwand erheblich, sondern sorgt auch dafür, dass Ordnungsverfügungen schneller zugestellt werden können.“

Gemäß der neuen Allgemeinverfügung des Kreises Recklinghausen gelte darüber hinaus für Kontaktpersonen, die in einem Haushalt mit einer positiv getesteten Personen wohnen, „dass sie sich unmittelbar in Quarantäne begeben müssen, sobald sie von dem positiven Testergebnis erfahren“.