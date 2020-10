Gladbeck. Der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus erreicht in Gladbeck einen Höchstwert. Akute Infektionen gibt es 102 in der Stadt.

Es gibt weitere elf Fälle einer Neuinfektion mit dem Coronavirus in Gladbeck, so das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch. Die Zahl der insgesamt bekannten Fälle steigt von 512 am Dienstag auf nun den 523. Das ergibt einen Inzidenzwert von 81,9. In keiner anderen Stadt des Kreises ist die Situation auch nur annähernd ähnlich angespannt.

398 Menschen in Gladbeck gelten mittlerweile als wieder gesund

Die Zahl der akuten Infektionen liegt nun in Gladbeck bei 102, Dienstag waren es 100. Gestiegen ist die Anzahl der Menschen, die als mittlerweile wieder gesund gelten – von 389 auf 398. Es bleibt bei 23 Todesfällen.

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 2458. Als genesen gelten inzwischen 2086 der positiv getesteten Personen. Es gibt 46 Todesfälle.

Hier die aktuell bekannten Fälle, Genesene, Todesfälle, und neu, auch der 7-Tages-Inzidenz pro Stadt: Castrop-Rauxel 261 / 223 / 5 // 27,2. Datteln 97 / 86 / 1 // 20,2. Dorsten 246 / 219 / 6 // 16,1. Haltern am See 132 / 111 / 0 // 23,7. Herten 183 / 156 / 1 // 32,4. Marl 278 / 251 / 1 // 17,9. Oer-Erkenschwick 232 / 223 / 3 // 9,5. Recklinghausen 408 / 337 / 5 // 42,8. Waltrop 98 / 82 / 1 // 44,3. Auch in Recklinghausen und Waltrop wird der Grenzwert von 35 bei den Neuinfektionen also überschritten. Herten nähert sich der kritischen Marke.

Auch in Gelsenkirchen wird der Grenzwert weiterhin überschritten. Er liegt laut zuständigem Gesundheitsamt nun bei 43, es gibt 251 akute Infektionen in der Stadt. Bottrop meldet am Mittwoch einen Inzidenzwert von 27,3. Es gibt 41 bekannte aktive Infektionen. 241 Menschen befinden sich in der Nachbarstadt in Quarantäne.

