Coronavirus Corona: Infotag der Johannes-Kessels-Akademie via Telefon

Gladbeck. Lehrer des kath. Berufskollegs in Gladbeck informieren Interessierte. Viele Ausbildungsmöglichkeiten im Berufsfeld Sozial- und Gesundheitswesen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen kann der Infotag der Johannes-Kessels-Akademie (JKA) zu den Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Sozial- u. Gesundheitswesen nur per Telefon stattfinden. Am Donnerstagnachmittag, 5. November, bieten Lehrerinnen und Lehrer von 14 bis 18 Uhr individuelle Beratungs- und Informationsgespräche unter der Rufnummer 02043/ 26033 an.

Die Johannes-Kessels-Akademie freut sich auf zahlreiche Anrufe und nimmt ab sofort auch Bewerbungsunterlagen entgegen. Anmeldeunterlagen finden Interessenten auf der Homepage der JKA Gladbeck unter www.jka-essen.de/jkagladbeck/jka-gladbeck.

Neues Angebot der praxisintegrierten Ausbildung

Ganz neu ist das Angebot der „praxisintegrierten Ausbildung“ (PIA) an der JKA Gladbeck, das ab Sommer 2021 die bisherigen Ausbildungsgänge erweitern wird. Alle Ausbildungsgänge im Überblick:

Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin/ zum staatlich anerkannten Erzieher (Fachschule für Sozialpädagogik)

berufliches Gymnasium (Erzieher*in mit AHR)

Ausbildung zur staatlich geprüften Sozialassistentin/ zum staatlich geprüften Sozialassistenten

Ausbildung zur staatlich geprüften Kinderpflegerin/ zum staatlich geprüften Kinderpfleger

Fachoberschule (Klasse 11 und 12 mit Abschluss Fachhochschulreife (Fachabitur)

Die Johannes-Kessels-Akademie, Katholisches Berufskolleg Gladbeck staatlich genehmigte Ersatzschule der Sekundarstufe II im Berufsfeld Sozial- und Gesundheitswesen, befindet sich an der Allensteiner Straße 22 in der Stadtmitte. Kontakt via E-Mail: jka.gladbeck@t-online.de