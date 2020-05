Eine Gladbecker Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, kam am Dienstag dazu. Im Moment sind 27 Gladbecker infiziert.

Coronavirus Corona: Infektionen in Gladbeck bleiben auf niedrigem Niveau

Gladbeck Der Kreis meldet am Dienstag 27 Gladbecker, die Corona-erkrankt sind. Im ganzen Kreis gibt es in den letzten sieben Tagen 48 Neuinfektionen.

Die Corona-Infektionslage in Gladbeck ist unverändert niedrig. Am Dienstagmittag meldete das Kreisgesundheitsamt 27 aktuell am Coronavirus erkrankte Gladbecker. Ein erkrankte Person ist gegenüber Montag dazugekommen, sodass die Gesamtzahl der Corona-Fälle (kumuliert seit März) von 209 auf 210 stieg. Die Zahl der Gesundeten bleibt weiter bei 162, die Zahl der Todesopfer bei 21.

Insgesamt meldete der Kreis 1239 bestätigte Corona-Fälle, 1042 Personen gelten als wieder gesund, es gab kreisweit 36 Todesfälle. In den zehn Kreisstädten kam es in den letzten sieben Tagen zu nur 48 Neuinfektionen. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht, so der Kreis.

In Bottrop 187 Fälle, in Gelsenkirchen 385

Hier die detaillierten Zahlen aus den Städten (aktuell bekannte Fälle/Genesene/Todesfälle): Castrop-Rauxel 129/90/1; Datteln 53/47/1; Dorsten 152/145/5; Gladbeck 210/162/21; Haltern am See 83/81/0; Herten 86/82/0; Marl 112/88/1; Oer-Erkenschwick 193/157/2; Recklinghausen 164/139/4; Waltrop 57/51/1.

In Bottrop stieg der Zahl der Fälle um einen auf 187, 163 sind wieder gesund, zwei mehr als tags zuvor. Bottrop hat sechs Verstorbene. In Gelsenkirchen stieg die Zahl der Corona-Fälle von 369 auf 385, die Zahl der Genesenen von 292 auf 322. Weiterhin zählt die Nachbarstadt zwölf Verstorbene.