In unserem Corona-Newsblog für Gladbeck berichten wir fortlaufend aktuell, den Corona-Ticker für Deutschland lesen Sie hier.

In der Gladbecker Innenstadt herrscht wegen des hohen Inzidenzwertes eine Maskenpflicht.

Warum ist Gladbeck so stark betroffen? Genaue Hotspots sind nicht auszumachen.

Kritik gibt es auch am Kreisgesundheitsamt. Manche warten tagelang auf einen Test oder wochenlang auf Ergebnisse.

Auch in Seniorenheimen wächst inzwischen die Sorge wegen Corona.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Im Folgenden lesen Sie die aktuellsten Updates aus Gladbeck:

Donnerstag, 15. Oktober:

11 Uhr: Der Inzidenzwert in Gladbeck bleibt am Donnerstag bei 125,6. Das Kreisgesundheitsamt meldet 149 aktive Infektionen – so viele wie seit Beginn der Pandemie nicht. Am Mittwoch gab es noch 144 aktive Infektionen. Es gibt neun Neuinfektionen. Insgesamt zählt das Kreisgesundheitsamt seit März nun 627 bestätigte Fälle in Gladbeck. 455 Menschen gelten am Donnerstag als wieder gesund, Mittwoch waren es noch 451. Es bleibt bei 23 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen gibt es inzwischen 2977 bestätigte Corona-Fälle. Am Donnerstag gibt es 82 Neuinfektionen und 659 aktive Fälle. Die Zahl der Genesenen steigt auf 2271 (Mittwoch: 2247), es bleibt bei 47 Todesfällen.

Der Inzidenzwert im Kreis liegt nun bei 74,6

In den vergangenen sieben Tagen hat es 458 Neuinfektionen gegeben (Inzidenz 74,6). Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, der zusätzlich vom Land zum 1. September eingeführte Grenzwert von 35 liegt umgerechnet bei 215 Neuinfektionen. Ausschlaggebend für die Umsetzung von Maßnahmen ist allerdings der Inzidenzwert, den das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) meldet. Dieser liegt für den Kreis Recklinghausen derzeit bei 70 und unterscheidet sich aus technischen und zeitlichen Gründen vom Kreiswert.

Das sind die Zahlen aus den weiteren Kreisstädten (Aktuell bekannte Fälle / Genesene / Todesfälle // 7-Tages-Inzidenz pro Stadt): Castrop-Rauxel 302 / 241 / 5 // 50,4; Datteln 117 / 91 / 1 // 54,9; Dorsten 290 / 232 / 7 // 53,5; Haltern am See 141 / 130 / 0 // 21,1; Herten 238 / 170 / 1 // 77,6; Marl 368 / 263 / 1 // 95,2; Oer-Erkenschwick 248 / 225 / 3 // 47,7; Recklinghausen 524 / 377 / 5 // 87,1; Waltrop 122 / 87 / 1 // 64,8.