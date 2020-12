Corona in Gladbeck: Inzidenz steigt auf 342,5

Gladbeck. In Gladbeck sind aktuell 357 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zwei weitere Menschen starben innerhalb von 24 Stunden. Der Newsblog.

Mittwoch, 23. Dezember

Das Kreisgesundheitsamt meldet Mittwochmorgen zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Gladbeck. Es gibt nun insgesamt 39 Tote. Der Inzidenzwert ist erneut gestiegen, von 334,6 am Vortag auf nun 342,5.

Die Zahl der insgesamt bekannten Infektionsfälle liegt nun in Gladbeck bei 2361. Als wieder gesund gelten 2003 Menschen. Das Gesundheitsamt meldet 37 Neuinfektionen. Aktuell infiziert sind 319 Menschen.

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es 14.920 bekannte Fälle. Als wieder gesund gelten 12.529 Personen. Es gibt nun 235 Todesfälle. Aktuell infiziert sind 2156 Menschen im Kreis. Die Zahl der Neuinfektionen gibt das Gesundheitsamt am Mittwoch mit 261 ab. Der Inzidenzwert für den Kreis liegt bei 264,1.

Dienstag, 22. Dezember

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Dienstagmorgen 25 Neuinfektionen in Gladbeck. Der Inzidenzwert liegt bei 334,6. Es gibt nun insgesamt 2324 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. 1962 Gladbecker gelten als wieder gesund. Es bleibt bei 37 Todesfällen.

Aktuell infiziert sind 325 Menschen in Gladbeck. Kreisweit liegt die Zahl der bekannten Infektionen bei 14.659. 12.319 Menschen sind wieder gesund. Aktuell infiziert sind 2128 Menschen. Es gibt 212 Todesfälle. Die Inzidenz beträgt 266,7.

Montag, 21. Dezember

Der Inzidenzwert steigt am Montag in Gladbeck wieder an und liegt nun bei 337,3. Am Sonntag lag er noch bei 310,8. Es gibt 30 Neuinfektionen. 345 Menschen sind aktuell infiziert. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 37. Seit Beginn der Pandemie im März sind in Gladbeck nun 2299 Infektionen bekannt, 1917 Menschen gelten als genesen.

Auch im Kreis Recklinghausen steigt der Inzidenzwert wieder an – von 248 am Sonntag auf 259,1. Es gibt 159 Neuinfektionen. Aktuell sind 2302 Menschen an dem Coronavirus erkrankt. Es bleibt bei 200 Todesfällen.

Sonntag, 20. Dezember

Auch am Sonntag meldet das Kreisgesundheitsamt Neuinfektionen: 47 sind es in Gladbeck. Aktuell infiziert sind 349 Menschen. Der Inzidenzwert sinkt leicht von 318,7 auf nun 310,8. Es bleibt bei 37 Todesfällen. Die Zahl der insgesamt bekannten Corona-Fälle liegt nun bei 2269, 1883 Menschen gelten als wieder gesund.

Im Kreis Recklinghausen liegt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Sonntag bei insgesamt 14328, 11887 Menschen sind genesen, es bleibt bei 200 Todesfällen. 2241 Menschen sind aktuell infiziert. Der Inzidenzwert liegt nun bei 248.

Samstag, 19. Dezember

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Samstag 48 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Gladbeck. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 318,7. Es gibt nun insgesamt 2222 bestätigte Infektionsfälle insgesamt. Als mittlerweile gesund gelten 1883 Gladbecker. Es bleibt bei 37 Todesfällen. Aktuell infiziert sind 302 Menschen.

Im Kreis Recklinghausen gibt es nun 14.086 bestätigte Corona-Fälle, 11762 Menschen sind wieder gesund. Es gibt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In Herten sind zwei Frauen im Alter von 52 und 83 Jahren verstorben, die zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet waren. Die Zahl der Todesfälle beträgt nun 200. Aktuell infiziert sind im Kreis 2124 Menschen. Die Inzidenz liegt bei 255,3.

Freitag, 18. Dezember

Zwei weitere Menschen sind in Gladbeck im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben – zwei Männer im Alter von 73 und 74 Jahren. Zudem ist in Castrop-Rauxel ein 69 Jahre alter Mann gestorben, in Herten eine Frau mit 66 Jahren, in Marl ein 90-jähriger Mann, in Oer-Erkenschwick ein 75 Jahre alter Mann, in Recklinghausen ein Mann mit 81 und eine Frau mit 95 Jahren sowie in Waltrop eine 96 Jahre alte Frau. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.

Das teilt das Kreisgesundheitsamt am Freitagmorgen mit. Es gibt jetzt 37 Todesfälle in Gladbeck. Die Zahl der Neuinfektionen gibt das Gesundheitsamt mit 31 an. Insgesamt gibt es nun seit März 2174 bekannte Infektionsfälle, 2143 waren es am Tag zuvor. 1846 Menschen gelten als wieder gesund – 47 mehr als am Donnerstag. Es gibt 291 (309) akute Infektionen. Der Inzidenzwert ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken – auf 300,2.

Im Kreis Recklinghausen gibt es mit Stand Freitagmorgen insgesamt 13835 bestätigte Corona-Fälle. 11494 Menschen gelten als wieder gesund. Es gibt nun 198 Todes­fälle. 2143 Menschen sind aktuell infiziert. Der Inzidenzwert liegt bei 261,8.

Donnerstag, 17. Dezember

Die Corona-Lage in Gladbeck bleibt sehr angespannt. Der Inzidenzwert steigt am Donnerstag erneut über 300. Bereits am Dienstag lag er über der Marke von 300, sank am Mittwoche wieder leicht. Am Donnerstag liegt der Wert bei 306,8. Das Kreisgesundheitsamt meldet 41 Neuinfektionen. Aktuell sind 309 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall, ein 89-jähriger Mann ist gestorben. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie bekannte Fälle steigt von 34 auf 35.

Auch im Kreis Recklinghausen gibt es weitere Todesfälle. Neben dem Gladbecker Fall gibt es 13 weitere kreisweit. In Castrop-Rauxel sind eine 61 Jahre alte Frau und ein 72 Jahre alter Mann gestorben, in Datteln zwei Männer im Alter von 87 und 94 Jahren sowie eine Frau mit 59 Jahren, in Herten eine 81-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann, in Marl eine Frau mit 86 Jahren, in Oer-Erkenschwick eine 98-jährige Frau und in Recklinghausen drei Frauen im Alter von 71, 85 und 92 Jahren sowie ein 85 Jahre alter Mann. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet. 189 Menschen sind im Kreis bisher in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Der Inzidenzwert steigt weiter an und liegt nun bei 271,8 (Vortag: 264,9). Es gibt 260 Neuinfektionen und 2108 akute Fälle.

Mittwoch, 16. Dezember

Nachdem der Inzidenzwert am Dienstag über 300 gestiegen war, sinkt er am Mittwoch wieder leicht und liegt nun bei 297,6. Das Kreisgesundheitsamt meldet 31 Neuinfektionen. Es gibt 294 aktive Infektionen. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 34. Die Zahl der bekannten Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie liegt bei 2102, als wieder gesund gelten 1774 Menschen.

Im Kreis Recklinghausen steigt der Inzidenzwert wieder leicht an. Er klettert von 253 am Dienstag auf 264,9. Es gibt 277 Neuinfektionen. Aktuell sind 2038 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Es gibt elf weitere Todesfälle. In Datteln sind drei Frauen im Alter von 81, 89 und 100 Jahren sowie drei Männer im Alter von 70, 88 und 95 Jahren, in Herten ein 88-jähriger Mann, in Marl eine 79 Jahre alte Frau, in Recklinghausen ein 94 Jahre alter Mann sowie eine 98 Jahre alte Frau und in Waltrop eine 88 Jahre alte Frau verstorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.

Dienstag, 15. Dezember.

Der Inzidenzwert steigt weiter: In Gladbeck liegt er aktuell am Dienstagmorgen bei 306,8! Am Vortag lag er bei 283. Es gibt 27 Neuinfektionen. Die Zahl der bekannten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie beträgt nun 2071 (2044 am Vortag). Als wieder gesund gelten 1759 Gladbecker – das sind 29 mehr als am Montag. Aktuell infiziert sind 278 Menschen. Es bleibt bei 34 Todesfällen.

Im gesamten Kreis Recklinghausen liegt die Inzidenz nun bei 253. Es gibt 125 Neuinfektionen und nun 13.021 bekannte Fälle. Als wieder gesund gelten 10.976 Menschen. Es gibt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In Datteln ist eine Frau im Alter von 85 Jahren und in Recklinghausen zwei Frauen im Alter von 88 und 89 Jahren verstorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet. Aktuell infiziert sind 1881 Menschen.

Montag, 14. Dezember

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Montag zehn Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Gladbeck. Weniger also als am Sonntag registriert. Der Inzidenzwert liegt nun bei 283, er ist also ganz leicht gesunken. Insgesamt gibt es nun 2044 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus in Gladbeck, 2034 waren es am Sonntag. Aktuell infiziert sind 280 Menschen, als wieder gesund gelten 1730. Es gibt 34 Todesfälle.

Im gesamten Kreis Recklinghausen liegt die Zahl der bekannten Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie nun bei 12.896. Wieder gesund sind 10.700 Menschen. Die Zahl der aktuelle Infizierten beträgt 2035. Es gibt 161 Todesfälle. Die Inzidenz für den Kreis liegt bei 245,5.

Sonntag, 13. Dezember

Die Fallzahlen bleiben auf einem hohen Niveau. Am Sonntag meldet das Kreisgesundheitsamt 53 Neuinfektionen in Gladbeck. Der Inzidenzwert steigt weiter stark an und liegt nun bei 285,7. Am Samstag lag er bei 242,0. Aktuell gibt es 278 aktive Infektionen. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt nach wie vor bei 34. Die Zahl der bekannten Infektionsfälle seit März übersteigt nun die Marke von 2000. Insgesamt 2034 Menschen haben sich bislang mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Gesundeten liegt bei 1722.

Der Kreis Recklinghausen hatte am Samstag bereits beim Inzidenzwert die Marke von 200 überschritten, am Sonntag steigt die Inzidenz weiter und liegt nun bei 247,0. Es gibt 287 Neuinfektionen und nun 1999 aktive Fälle. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 161.

Samstag, 12. Dezember

Der Kreis Recklinghausen hat am Samstag den Inzidenzwert von 200 überschritten. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) meldet für den Kreis einen Wert von 210,1. Das bedeutet, dass die Kreisverwaltung nun weitere, über die Coronaschutzverordnung hinausgehende Maßnahmen mit dem NRW-Gesundheitsministerium abstimmt, die zur Reduzierung der Fallzahlen beitragen sollen. Die Kreisverwaltung hat ihre in den vergangenen Tagen erarbeiteten Vorschläge an die Behörden zur Abstimmung weitergeleitet. Erst nach der Rückmeldung aus Düsseldorf steht fest, welche Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden dürfen, so der Kreis. Sie werden dann per Allgemeinverfügung angeordnet und öffentlich gemacht. Gladbeck hat die Inzidenz von 200 schon seit längerem überschritten, für weitere Maßnahmen gilt jedoch immer nur der Wert des Kreises.

Am Samstag liegt der Inzidenzwert für Gladbeck bei 242,0. Er ist wieder deutlich gestiegen, am Freitag lag er noch bei 219,5. Es gibt 34 Neuinfektionen. Aktuell infiziert sind 234 Menschen. Es bleibt bei 34 Todesfällen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie bekannten Fälle steigt auf 1981, die Zahl der Gesundeten liegt nun bei 1713.

Im Kreis Recklinghausen gibt es 291 Neuinfektionen. Aktuell sind 1829 Menschen erkrankt.

Freitag, 11. Dezember

In Gladbeck gibt es zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. In Gladbeck sind laut Kreisgesundheitsamt eine Frau im Alter von 100 Jahren und ein 74-jähriger Mann gestorben. Die Zahl erhöht sich damit von 32 auf 34. Das Kreisgesundheitsamt meldet 36 Neuinfektionen. Aktuell sind 224 Menschen infiziert. Der Inzidenzwert steigt wieder erneut an und liegt nun bei 219,5. Am Donnerstag lag er noch bei 209,0.

Auch im Kreis Recklinghausen gibt es neben den beiden Todesfällen aus Gladbeck sieben weitere. In Datteln sind eine 73 Jahre alte Frau und zwei Männer im Alter von 90 Jahren verstorben, in Haltern am See ein Mann im Alter von 82 Jahren, in Recklinghausen eine 74-jährige Frau und ein 56 Jahre alter Mann sowie in Waltrop eine 88-jährige Frau. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich somit von 152 am Donnerstag auf nun 161. Es gibt 338 Neuinfektionen und 1745 aktive Infektionen mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert im Kreis nähert sich der Marke von 200 und liegt am Freitag bei 196,9.

Donnerstag, 10. Dezember

34 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag für Gladbeck. Der Inzidenzwert sinkt leicht auf 209,0 (Vortag: 211,6). Es gibt 219 aktive Infektionen. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 32.

Auch im Kreis Recklinghausen gibt es keinen weiteren Todesfall, es bleibt bei 152. Das Kreisgesundheitsamt meldet 218 Neuinfektionen und 1645 akut Infizierte. Der Inzidenzwert sinkt leicht von 183,7 am Mittwoch auf 181,7.

Mittwoch, 9. Dezember

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Mittwoch zehn weitere Todesfälle für den Kreis Recklinghausen. In Datteln sind eine 84 und eine 95 Jahre alte Frau verstorben, in Dorsten eine Frau im Alter von 84 Jahren, in Herten eine Frau mit 91 Jahren und ein 75 Jahre alter Mann, in Oer-Erkenschwick zwei Frauen im Alter von 74 und 80 Jahren und in Recklinghausen drei Männer im Alter von 81, 88 und 93 Jahren. Alle wurden zuvor positiv auf das Coronavirus getestet, so der Kreis.

In Gladbeck gibt es am Mittwoch 38 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert steigt wieder leicht auf 211,6 (Vortag: 207,6). Es gibt 203 aktive Infektionen. Die Gesamtzahl der bekannten Fälle seit März steigt auf 1877, es gibt 1642 Genesene.

Im Kreis Recklinghausen gibt es 204 Neuinfektionen und 1494 aktive Infektionen. Der Inzidenzwert steigt auf 183,7.

Dienstag, 8. Dezember

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Dienstag neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Gladbeck. Der Inzidenzwert geht im Vergleich zum Montag (215,6) etwas zurück und liegt nun bei 207,6. Aktuell infiziert sind 172 Menschen. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 32.

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es am Dienstag 79 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert sinkt auch hier leicht, von 182,0 auf jetzt 178,0. Aktuell erkrankt sind 1402 Menschen. Es bleibt bei 142 Todesfällen.

Montag, 7. Dezember

Der Inzidenzwert steigt weiter an und liegt am Montag bei 215,6. Am Sonntag lag er bei 203,7. Das Kreisgesundheitsamt meldet für Gladbeck zwölf Neuinfektionen. Es gibt 189 aktive Infektionen. Seit Beginn der Pandemie gibt es nun 1830 bestätigte Corona-Infektionen, 1609 Menschen gelten als wieder gesund. Es bleibt bei 32 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen gibt es zwei weitere Todesfälle. Die Zahl liegt nun bei 142. In Datteln ist ein 93 Jahre alter Mann und in Herten ein ebenfalls 93-Jähriger gestorben. Kreisweit gibt es Montag 100 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert steigt auch hier weiter an – von 174,4 am Sonntag auf nun 182,0. Aktuell sind 1533 Menschen erkrankt. Die Zahl der seit März bestätigten Fälle liegt nun bei 11.388, die Zahl der Gesundeten bei 9713.

Sonntag, 6. Dezember

In Gladbeck gibt es am Sonntag 20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Diesen aktuellen Stand meldet das Gesundheitsamt im Kreis Recklinghausen am Morgen. Der Inzidenzwert klettert wieder über die 200er-Marke und liegt jetzt bei 203,7 (Vortag: 194,4). Aktuell Infizierte: 178. Insgesamt haben sich bisher stadtweit 1818 Gladbecker nachweislich mit dem Virus infiziert, davon führt die Statistik 1608 als genesen. Unverändert bleibt die Zahl der Todesfälle: 32.

Für das gesamte Kreisgebiet werden am Sonntag 11.288 Infektionen gemeldet, darunter 126 Neuinfektionen. Inzidenz: 174,4 (Samstag: 170,5). Aktuell infiziert sind nachgewiesenermaßen 1507 Menschen, 9441 gelten als gesundet. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 140.

Samstag, 5. Dezember

Das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen meldet am Samstagmorgen für Gladbeck 17 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit gibt es stadtweit insgesamt 1798 infizierte Menschen. Aktuell bestätigte Fälle: 181. 1585 Menschen gelten als genesen. Der Inzidenzwert sinkt von 205 am Freitag auf 194,4, liegt also unter der 200-Marke. 32 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben – diese Zahl ist unverändert.

Im gesamten Kreis Recklinghausen haben sich nachweislich 11.162 Menschen mit dem Virus infiziert, aktuell sind es 1508. Der Inzidenzwert liegt bei 170,5. Als gesundet führt die Statistik 9514 Betroffene an. Neu infiziert haben sich 144 Menschen. Todesfälle insgesamt: 140, fünf mehr als am Vortag.

In Dorsten ist ein 79 Jahre alter Mann, in Herten ein Mann im Alter von 78 Jahren, in Oer-Erkenschwick eine Frau mit 85 Jahren und in Recklinghausen sind zwei Frauen im Alter von jeweils 85 Jahren gestorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.

Freitag, 4. Dezember

Am Freitagmorgen meldet das Kreisgesundheitsamt 28 Corona-Neuinfektionen in Gladbeck. Der Inzidenzwert steigt erneut leicht an – von 203,7 am Vortag auf nun 205. Aktuell infiziert sind 202 Gladbecker, 18 weniger als am Donnerstag gemeldet. Es bleibt bei 32 Todesfällen. Wieder gesund sind 1547 Gladbecker – 46 mehr als am Donnerstag. Insgesamt gibt es nun seit März 1781 (1753 am Donnerstag) bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus in Gladbeck.

Es gibt vier weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen: In Datteln sind ein 90 Jahre alter Mann und eine Frau im Alter von 88 Jahren, in Oer-Erkenschwick ein Mann im Alter von 77 Jahren und in Waltrop ein 81 Jahre alter Mann gestorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Coronavirus getestet.

Im Kreis Recklinghausen sind es nun insgesamt 11.018 bekannte Fälle. Als wieder gesund gelten 9302 Menschen im Kreis. Es gibt 245 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert liegt bei 178,6. Es gibt nun 135 Todesfälle.

Donnerstag, 3. Dezember

In Gladbeck gibt es einen weiteren Todesfall. Ein Mann im Alter von 89 Jahren ist gestorben. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie in Verbindung mit dem Coronavirus bekannten Todesfälle erhöht sich somit auf 32. Kreisweit gibt es neben dem Gladbecker fünf weitere Todesfälle: In Datteln ist ein 78-jähriger Mann, in Herten zwei Frauen im Alter von 87 und 100 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 83 und 94 Jahren gestorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich von 125 auf 131.

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Donnerstag für Gladbeck 36 Neuinfektionen, am Mittwoch waren es auch bereits 35 Neuinfektionen. Es gibt 220 aktive Fälle, 22 mehr als noch am Vortag. Der Inzidenzwert steigt wieder über 200 und liegt nun bei 203,7.

Kreisweit gibt es 230 Neuinfektionen. Aktuell sind 1578 Menschen infiziert. Der Inzidenzwert liegt bei 170,8 – gegenüber Mittwoch (169,7) hat er sich nur sehr gering erhöht.

Mittwoch, 2. Dezember

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt auch im Kreis Recklinghausen enorm an. Am Mittwochvormittag meldet das Kreisgesundheitsamt elf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona – darunter auch ein 84-jähriger Mann in Gladbeck. In Castrop-Rauxel ist eine Frau im Alter von 91 Jahren, in Datteln eine Frau im Alter von 86 Jahren, in Dorsten eine Frau im Alter von 82 Jahren, in Herten ein Mann im Alter von 86 Jahren, in Marl vier Männer im Alter von 71, 79, 82 und 93 Jahren, in Oer-Erkenschwick zwei Männer im Alter von 77 und 81 Jahren verstorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.

Laut Kreisgesundheitsamt gibt es nun mit Stand Mittwochmorgen 31 Todesfälle in Gladbeck, kreisweit sind es 125. Der Inzidenzwert in Gladbeck steigt wieder – von 175,9 am Vortag auf nun 193,1. Es gibt 35 Neuinfektionen in der Stadt, am Dienstag wurden 15 gemeldet. Aktuell infiziert sind 198 Gladbecker, 20 mehr als am Vortag. Es gibt nun insgesamt 1717 (1682) bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus in Gladbeck seit März. Als wieder gesund gelten mittlerweile 1488 Menschen, am Vortag waren es 1474.

Auch im Kreis sind wieder zunehmend ältere Menschen von der Pandemie betroffen. „Schaut man auf die Ansteckungszeit und den Krankheitsverlauf, dann spiegeln die aktuellen Todesfälle genau das Infektionsgeschehen, das wir vor einigen Woche hatten“, so Kreissprecherin Lena Heimers. Und: Ein Ende der angespannten Situation sei wohl noch lange nicht in Sicht. Nach wie vor seien die Infektionszahlen im Kreis hoch, die Kurve flache nicht wirklich ab.

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es nun insgesamt 10.543 (10.374) bekannte Infektionsfälle. 8987 Menschen gelten als wieder gesund. Aktuell infiziert sind 1431 Menschen. Der Inzidenzwert für den Kreis liegt bei 169,7.

Dienstag, 1. Dezember

In Gladbeck haben sich laut Kreisgesundheitsamt 15 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das ist der Stand am Dienstagmorgen. Es gibt nun 178 akute Infektionen in der Stadt, fünf weniger als noch am Montag gemeldet. Der Inzidenzwert sinkt weiter – von 182,5 am Vortag auf nun 175,9. Die Zahl der insgesamt bekannten Fälle liegt bei 1682 (1667 am Montag). Als mittlerweile wieder gesund gelten 1474 Gladbecker. Das sind 20 mehr als am Vortag gemeldet. Es bleibt bei 30 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen gibt es sieben weitere Todesfälle: In Dorsten ist eine Frau im Alter von 86 Jahren, in Marl eine Frau im Alter von 78 Jahren, in Recklinghausen vier Frauen im Alter von 82, 84, 85 und 89 Jahren sowie in Waltrop eine Frau im Alter von 50 Jahren gestorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet, so das Kreisgesundheitsamt.

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es mit Stand Dienstagmorgen 10374 bestätigte Corona-Fälle. 8895 Menschen sind wieder gesund. Es gibt 114 Todes­fälle. 1365 Menschen sind aktuell infiziert. Der Inzidenzwert liegt bei 167,1.

Montag, 30. November

Das Kreisgesundheitsamt meldet für Gladbeck am Montag drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Es gibt 183 aktive Infektionen. Der Inzidenzwert sinkt weiter und liegt nun bei 182,5. Am Sonntag lag er noch etwas höher, bei 185,2. Seit Beginn der Pandemie sind nun insgesamt 1667 Infektionen bekannt. 1454 Menschen gelten als wieder gesund. Es bleibt bei 30 Todesfällen.

Am Wochenende hatte das Kreisgesundheitsamt aufgrund eines technischen Fehlers einen Todesfall aus Gladbeck im System doppelt erfasst. Dabei handelt es sich um eine 73-jährige Frau. Somit gibt es in Abweichung zu der am Samstag vom Kreis veröffentlichen Meldung zwölf statt 13 weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen.

Im Kreis Recklinghausen gibt es am Montag 53 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert steigt leicht an und liegt bei 168,5. Am Sonntag lag der Wert noch bei 167,7. Datteln liegt mit einer Inzidenz von 344,0 deutlich an der Spitze im Kreis. Aktuell sind 1460 Menschen im Kreis infiziert.

Sonntag, 29. November

Der Kreis Recklinghausen meldet am Sonntag weitere 13 Corona-Neuinfektionen in Gladbeck. In den letzten sieben Tagen steckten sich 140 Personen an. Der Inzidenzwert sinkt damit weiter auf 185,2 (Samstag: 203,7). Laut Kreisgesundheitsamt vom Sonntagmorgen sind aktuell insgesamt 202 Gladbecker mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Fälle seit März liegt nun bei 1664 (Samstag: 1651). Als wieder genesen gelten 1432 Gladbecker. Es bleibt bei 31 Todesfällen.

Für den gesamten Kreis Recklinghausen werden 102 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden gemeldet. Der Kreis-Inzidenzwert sinkt weiter und liegt am Sonntagmorgen bei 167,7 (Samstag: 182,5). Aktuell sind in den zehn Kreisstädten 1530 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Fälle seit März liegt nun bei 10.217 (Samstag: 10.115).

Samstag, 28. November

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Samstag in Gladbeck zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: Zwei Frauen im Alter von 76 und 73 Jahren starben. Im gesamten Kreis ist es in den vergangenen 24 Stunden insgesamt zu 13 weitere Todesfällen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gekommen. Neben den beiden Gladbecker Frauen starben in Datteln ist ein Mann im Alter von 84 Jahren, in Dorsten zwei Männer im Alter von 85 und 76, in Herten zwei Männer im Alter von 92 und 75 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 94 und 73 Jahren, in Oer-Erkenschwick eine Frau im Alter von 91 Jahren sowie in Recklinghausen drei Frauen im Alter von 75, 97 und 76 Jahren. Alle waren zuvor, so das Kreisgesundheitsamt, positiv auf das Corona-Virus getestet worden. In Gladbeck steigt damit die Zahl der Corona-Todesopfer auf 31.

An Corona-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt in Gladbeck am Samstag 25 Neuerkrankte, der Inzidenzwert sinkt weiter auf 203,7 (Freitag: 220,9), 154 Personen steckten sich in den vergangenen sieben Tagen an. Aktuell sind 217 Gladbecker an dem Coronavirus erkrankt. Die Gesamtzahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie im März liegt somit bei 1651 (Freitag: 1626). 1404 gelten als wieder genesen.

Im Kreis Recklinghausen insgesamt wurden laut Kreisgesundheitsamt am Samstag 194 neue Infektionen gemeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen liegt am Samstag bei 10.115. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt den zweiten Tag in Folge unter 200 und beträgt 182,5 (Freitag: 192,8).

Freitag, 27. November

Der Inzidenzwert in Gladbeck ist laut Kreisgesundheitsamt Recklinghausen auf 210,3 gesunken. Am Donnerstag lag er bei 220,9. Aktuell bestätigt sind 220 Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen wird mit 27 angegeben. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle beträgt 1626, 1377 Menschen gelten als genesen. Unverändert die Todesfälle: 29.

Auch im Kreis Recklinghausen hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag abgenommen. Sie sank auf 192,8 (Donnerstag: 204,8). Derzeit bestätigt sind kreisweit 1603 Menschen infiziert. In der Statistik wird die Gesamtzahl der Fälle mit 9921 angegeben. 8223 Betroffene werden als gesundet geführt. 95 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Donnerstag, 26. November

Der Inzidenzwert in Gladbeck sinkt weiter. Am Donnerstag meldet das Kreisgesundheitsamt einen Wert von 220,9. Mittwoch lag er noch bei 230,1. Aktuell infiziert sind 228 Menschen. Diese Zahl ist von Mittwoch auf Donnerstag um 16 gestiegen. Am Donnerstag gibt es 28 Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 29.

Auch im Kreis Recklinghausen sinkt der Inzidenzwert weiter leicht und liegt nun bei 204,8. Es gibt 223 Neuinfektionen. Aktuell infiziert sind 381 Menschen. Es gibt zwei weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen: Eine Frau aus Oer-Erkenschwick im Alter von 85 Jahren sowie eine 100-jährige Frau aus Recklinghausen sind gestorben. Beide wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.

Mittwoch, 25. November

In Gladbeck gibt es aktuell 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das meldet das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen am Mittwochmorgen. Der Inzidenzwert sinkt auf 230,1. Dienstag lag er noch bei 260,5. Die Zahl der insgesamt bekannten Fälle einer Corona-Infektion beträgt nun 1571, am Tag zuvor waren es 1549 Fälle. Aktuell infiziert sind 212 (Vortag 219) Gladbecker. Als mittlerweile wieder gesund gelten 1330 Menschen, 29 mehr als Dienstag gemeldet. Es bleibt bei 29 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine Frau aus Herten im Alter von 98 Jahren sowie ein 48-jähriger Mann aus Marl sind verstorben. Beide waren zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Kreisweit gibt es nun 9501 (9348 am Dienstag) bekannte Corona-Infektionsfälle seit Ausbruch der Pandemie. Als mittlerweile wieder genesen gelten 7917 Menschen. Aktuell infiziert sind 1491 Menschen, es gibt 153 Neuinfektionen. Todesfälle: 93. Der Inzidenzwert für den Kreis liegt bei 211,4.

Dienstag, 24. November

20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt am Dienstag. Der Inzidenzwert liegt bei 260,5 (Vortag: 259,2). Aktuell infiziert sind 219 Menschen. Am Montag waren es noch 226. Unverändert bleibt die Zahl der seit März bekannten Todesfälle, sie liegt bei 29.

Im Kreis Recklinghausen gibt es Dienstag 113 Neuinfektionen. Im gesamten Kreis gibt es 1502 akute Infektionen. Der Inzidenzwert sinkt leicht – von 212,2 am Montag auf nun 209,1. Den höchsten Inzidenzwert im Kreis hat Datteln mit 329,5.

Montag, 23. November

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Montag fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Es gibt 226 aktive Infektionen. Der Inzidenzwert sinkt leicht von 267,2 am Sonntag auf nun 259,2. Es bleibt bei 29 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen sind 48 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der aktiven Fällen liegt bei 1648. Der Inzidenzwert liegt bei 212,2, am Sonntag lag er noch bei 217,7. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 91.

Sonntag, 22. November

27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind laut Kreisgesundheitsamt innerhalb eines Tages in Gladbeck gemeldet worden. Der Kreis Recklinghausen weist die Sieben-Tage-Inzidenz für Gladbeck am Sonntag (Stand: 0 Uhr) mit 267,2 aus (Vortag: 268,5). Die Stadt gehört somit weiter zu den Corona-Hotspots in NRW. Nur Herne und Solingen weisen in der RKI-Liste höhere Werte aus.

Aktuell sind laut Kreisgesundheitsamt 221 Menschen in Gladbeck mit Covid-19 infiziert. Die Zahl der Todesfälle liegt den Angaben zufolge am Sonntag unverändert bei 29.

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es 193 neue Fälle. Es gibt 1626 aktive Infektionen. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen seit März liegt am Sonntag bei 9187. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt am Sonntag kreisweit 216,7 (Samstag: 217,7).

Samstag, 21. November

Der Inzidenzwert in Gladbeck steigt weiter an. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Samstag gegenüber Freitag einen leicht erhöhten Wert: Er steigt von 267,2 auf 268,5. Es gibt 30 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und somit nun 1497 bekannte Fälle seit Beginn der Pandemie im März. Derzeit gibt es 224 aktive Infektionen. Die Zahl der Todesfälle hat sich nicht erhöht, es bleibt bei 29.

Im gesamten Kreis Recklinghausen sind zwei Todesfälle hinzu gekommen. Dabei handelt es sich um einen Mann aus Waltrop im Alter von 84 Jahren sowie um einen 92-jähriger Mann aus Recklinghausen. Beide wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Zahl erhöht sich von 89 auf 91. Der Inzidenzwert im Kreis steigt von 209,4 auf 217,7. Es gibt 257 Neuinfektionen und nun 1606 aktive Fälle.

Freitag, 20. November

Am Freitag meldet das Kreisgesundheitsamt weitere 35 Neuinfektionen für Gladbeck. Der Inzidenzwert steigt weiter kontinuierlich an und liegt nun bei 267,2. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 240,7, am Mittwoch bei 233,8. Aktuell sind 238 Menschen in der Stadt mit dem Coronavirus infiziert, vier mehr als am Freitag. Es bleibt bei 29 Todesfällen.

1701 Menschen sind im gesamten Kreis Recklinghausen aktuell infiziert. Es gibt 271 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert steigt nur leicht an – von 202,4 auf 209,4. Es bleibt bei 89 Todesfällen.

Donnerstag, 19. November

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Donnerstag 35 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert klettert von 233,8 auf 240,7. Aktuell infiziert sind 234 Menschen. Am Mittwoch waren es noch 220. 1432 Infektionen mit dem Coronavirus sind nun seit Beginn der Pandemie bekannt, 1169 Menschen gelten als wieder gesund. Die Zahl der Todesfälle liegt nach wie vor bei 29.

Vier weitere Todesfälle gibt es hingegen im Kreis Recklinghausen. In Herten sind ein Mann im Alter von 88 Jahren sowie eine 72-jährige Frau gestorben, in Oer-Erkenschwick ist ein 79-jähriger Mann und in Datteln eine 87 Jahre alte Frau gestorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich demnach von 85 auf nun 89. 263 Neuinfektionen gibt es im gesamten Kreis Recklinghausen. Der Inzidenzwert liegt bei 202,4 – und steigt damit im Vergleich zu Mittwoch (193,3) leicht an.

Mittwoch, 18. November

Am Mittwochmorgen meldet das Kreisgesundheitsamt 45 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für Gladbeck. Es gibt nun insgesamt 1397 bekannte Fälle. Aktuell infiziert sind 220 Gladbecker – 31 mehr als am Dienstag. Der Inzidenzwert ist erneut leicht gestiegen, von 231,5 auf aktuell 233,8. Es bleibt bei 29 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen gibt es leider sechs weitere Todesfälle: In Recklinghausen sind zwei Männer im Alter von 82 und 89 Jahren sowie eine 68-jährige Frau verstorben, in Herten eine 89-jährige Frau und ein 94 Jahre alter Mann sowie in Castrop-Rauxel ein 67-jähriger Mann. Alle wurden zuvor positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle im Kreis liegt nun bei 8203, 6629 Menschen gelten als wieder gesund. 1489 Menschen sind aktuell infiziert. Es gibt 85 Todes­fälle. Der Inzidenzwert für den Kreis liegt bei 193,3.

Dienstag, 17. November

In Gladbeck hat es 19 Neuinfektionen gegeben. Das meldet das Kreisgesundheitsamt am Dienstag. Der Inzidenzwert steigt wieder leicht an und liegt nun bei 231,5. Am Montag lag der Wert noch bei 227,5. Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt weiter: 189 sind es am Dienstag, am Montag waren noch 196 Menschen akut infiziert. Die Zahl der seit beginn der Pandemie bekannten Fälle liegt jetzt bei 1352, 1134 Menschen gelten als wieder gesund. Es bleibt bei 29 Todesfällen in Gladbeck.

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es vier weitere Todesfälle. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Dienstag 79 Verstorbene, am Montag waren es noch 75. Eine 93 Jahre alte Frau aus Oer-Erkenschwick, eine 85 Jahre alte Frau aus Marl sowie ein 86 und ein 82 Jahre alter Mann aus Recklinghausen sind verstorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.

1463 Menschen sind aktuell infiziert, es gibt 132 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert im Kreis liegt bei 204,0 und steigt auch dort wieder leicht an. Den höchsten Inzidenzwert im Kreis hat Herten mit 275,0.

Montag, 16. November

Elf Corona-Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen am Montagmorgen für Gladbeck. Es gibt nun insgesamt 1333 bekannte Fälle, am Sonntag waren es 1322. Der Inzidenzwert für beide Tage liegt bei 227,5. 1108 Menschen gelten mittlerweile als wieder gesund, das sind 48 mehr als amSonntag gemeldet. Gesunken ist die Zahl der aktuell Infizierten – und zwar von 233 auf nun 196. Es bleibt in Gladbeck bei 29 Todesfällen.

Im gesamten Kreis Recklinghausen beträgt die Zahl der insgesamt bestätigten Corona-Fälle 7932. 6220 Menschen gelten als wieder genesen, 1637 sind aktuell infiziert. Leider sind drei weitere Menschen im Kreis im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Es gibt nun 75 Todes­fälle. Eine 92 Jahre alte Frau aus Oer-Erkenschwick sowie ein 75 Jahre alter Mann und eine 100 Jahre alte Frau aus Herten sind gestorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet. Der Inzidenzwert für den Kreis liegt bei 199.

Sonntag, 15. November

Auch am Sonntag meldet das Robert Koch-Institut für den Kreis Recklinghausen insgesamt 7416 bekannte Fälle einer Corona-Infektion. Gesunken ist der Inzidenzwert für den Kreis – und zwar von 198 am Samstag auf nun 188,2. Diese Zahlen meldet auch die Bezirksregierung Münster. Ebenfalls gesunken ist der Inzidenzwert in Gelsenkirchen. Er liegt nun bei 140,6 (156,4 am Samstag). Leicht gestiegen ist der Wert in Bottrop von 178,6 auf nun 181,2. Zahlen für Gladbeck gibt es wieder am Montag vom Kreisgesundheitsamt Recklinghausen.

Samstag, 14. November

Laut Information des Robert Koch-Instituts gibt es im gesamten Kreis Recklinghausen aktuell 7416 bekannte Fällen einer Infektion mit dem Coronavirus. Es bleibt bei 72 Todesfällen. Das Institut gibt nur Kreis-Zahlen bekannt, keine für die einzelnen kreisangehörigen Städte.

Freitag, 13. November

Der Inzidenzwert ist in Gladbeck mit Stand Freitagmorgen gesunken – erliegt nun bei 238,1. Donnerstag hatte das Kreisgesundheitsamt einen Inzidenzwert von 257,9 gemeldet. Es gibt 15 Neuinfektionen in der Stadt. Insgesamt sind nun 1265 (1250 am Donnerstag) Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie bekannt. 942 Gladbecker gelten als wieder gesund. Das sind 20 mehr als am Tag zuvor vom Kreisgesundheitsamt Recklinghausen gemeldet. 294 Menschen sind aktuell infiziert – fünf weniger als Donnerstag. Es bleibt bei 29 Todesfällen.

Leider gibt es gibt vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Kreis Recklinghausen: Eine 95 Jahre alte Frau und ein 93 Jahre alter Mann aus Herten sowie zwei Männer aus Recklinghausen im Alter von 56 und 82 Jahren sind verstorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es insgesamt 7451 bestätigte Corona-Fälle. 50301 Menschen gelten als wieder gesund, es gibt 72 Todesfälle. Die Zahl der akuten Infektionen beträgt 2078, die Inzidenz für den gesamten Kreis 218. Einen höheren Inzidenzwert als Gladbeck haben im Kreis die Städte Recklinghausen (260,3) und Herten (347,8).

Donnerstag, 12. November

Der Kreis Recklinghausen meldet am Donnerstag für Gladbeck 29 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert steigt erneut leicht an: von 246 am Mittwoch auf jetzt 257,9. Aktuell erkrankt sind nun 299 Menschen, am Mittwoch waren es 300. Die Zahl der seit März bekannten Infektionsfälle steigt auf 1250, als genesen gelten 922 Menschen. Es bleibt bei 29 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen sinkt der Inzidenzwert leicht von 213,6 auf 210,2. Aktuell gibt es 2092 Infizierte. Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle liegt nun bei 7223, Wieder gesund sind 5063 Menschen. Es bleibt bei 68 Todesfällen.

Mittwoch, 11. November

Für Gladbeck meldet das Kreisgesundheitsamt am Mittwochmorgen 44 Corona-Neuinfektionen. Somit steigt die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie bekannten Fälle in der Stadt von 1177 am Dienstag auf nun 1221 Fälle. Als mittlerweile wieder gesund gelten 892 Menschen, 27 mehr als am Tag zuvor. Aktuell infiziert sind 300 Gladbecker. 283 waren es am Dienstag. Es bleibt bei 29 Todesfällen. Der Inzidenzwert für Gladbeck liegt nun bei 246. Er ist also wieder gestiegen, lag am Dienstag noch bei 224,8.

Insgesamt gibt es 7016 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Recklinghausen. Wieder gesund sind 4872 Menschen. Es gibt 2076 aktuell Infizierte und 68 Todes­fälle. Der Inzidenzwert für den Kreis legt bei 213,6.

Dienstag, 10. November

Die lokale Gesundheitsbehörde meldet am Montag (Stand 6 Uhr), dass der zuvor gefallene Inzidenzwert in Gladbeck wieder leicht gestiegen ist, auf den Wert von 224,8.(220,9) Aktuell sind 16 registrierte neue Infektionen hinzu gekommen, so dass sich die Anzahl der seit der Pandemie bekannten Fälle weiter erhöht auf 1177 an Covid-19 erkrankte Menschen. Davon bereits genesen sind 865. Bislang sind in Gladbeck 29 Menschen gestorben, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Im gesamten Kreis Recklinghausen meldet die Gesundheitsbehörde 101 neue Fälle. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen liegt somit bei 6811. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gefallen, der Wert liegt aktuell bei 205,5 (Vortag: 217,7). Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Recklinghausen registriert Recklinghausen (230,7), gefolgt von Herten (297,6).

Montag, 09. November

Der Inzidenzwert in Gladbeck ist am Montag (Stand 0 Uhr) weiter gefallen, auf den weiterhin aber hohen Wert von 220,9. Aktuell sind 11 registrierte neue Infektionen hinzu gekommen, so dass sich die Anzahl der seit der Pandemie bekannten Fälle weiter erhöht auf 1162 an Covid-19 erkrankte Menschen. Davon bereits genesen sind 816. Ein mit Covid infizierte Mann (66) ist in Gladbeck gestorben, so dass nun insgesamt 29 Opfer der Pandemie zu beklagen sind.

Im gesamten Kreis Recklinghausen meldet die Gesundheitsbehörde (Stand 6 Uhr) 113 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen liegt somit bei 6710. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 217,7 (Vortag: 222,1), sinkt also auch kreisweit betrachtet weiter. Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Recklinghausen registriert Herten (317), gefolgt von Recklinghausen (257,6).

Sonntag, 8. November

Mit 232,8 liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Gladbeck auch am Sonntag (Stand 0 Uhr) noch sehr hoch: Dennoch setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort und wird der Anstieg bei den Neuinfektionen etwas gebremst: So meldete der Kreis für Gladbeck am Sonntag insgesamt 1150 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie. 28 Menschen sind an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben.

Der Kreis Recklinghausen meldet 191 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen liegt bei 6597. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 219, sinkt also auch kreisweit betrachtet weiter. Die höchste Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Recklinghausen registriert Herten (300,9), gefolgt von Recklinghausen (256,7) und Gladbeck (232,8).

Freitag, 6. November

In Gladbeck gibt es mit Stand Freitagmorgen nun insgesamt 1085 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie. Donnerstag waren es 1055. Es gibt 30 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert ist erneut leicht gesunken – von 265,8 auf nun 246. Gestiegen ist die Zahl der Menschen, die als wieder gesund gelten. Donnerstag waren es 736, nun sind es 766 Menschen. Aktuell infiziert sind 291 Gladbecker, genau wie am Tag zuvor. Es bleibt bei 28 Todesfällen.

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es 6112 bestätigte Corona-Fälle. 4021 Menschen gelten als wieder gesund, 2027 sind aktuell infiziert. Es gibt 64 Todesfälle. Der Inzidenzwert für den Kreis liegt bei 215,4. Höhere Inzidenzwerte als Gladbeck haben die Kreisstädte Herten mit 281,5 und Oer-Erkenschwick mit 248,2.

Donnerstag, 5. November

Der Inzidenzwert (50 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) ist am Donnerstag in Gladbeck leicht gesunken. Er liegt nun bei 265,8. Mittwoch hatte er mit 292,3 schon fast die 300-Mark erreicht. Es gibt 20 bekannte Neuinfektionen. Insgesamt bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus seit Ausbruch der Pandemie sind in Gladbeck nun 1055 registriert, Mittwoch waren es 1035. Erhöht hat sich die Zahl der Menschen, die als wieder gesund gelten: Von 703 am Tag zuvor auf nun 736. Aktuell infiziert sind in Gladbeck 291 Menschen, 13 weniger als am Mittwoch. Es bleibt bei 28 Todesfällen.

Einen höheren Inzidenzwert als Gladbeck hat im Kreis Recklinghausen mit 304,1 lediglich Herten, 267 Menschen sind aktuell infiziert. Dort gibt es auch einen weiteren Todesfall. Ein 74 Jahre alter Mann, der positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, ist gestorben. Es ist der zweite Todesfall in Herten im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es nun mit Stand Donnerstagmorgen 5932 bestätigte Corona-Fälle. 3830 Menschen sind wieder genesen, 2038 sind aktuell infiziert. Es gibt 64 Todes­fälle. Der Inzidenzwert für den Kreis liegt bei 227.

Mittwoch, 04. November

Der Inzidenzwert in Gladbeck steigt immer weiter an. Am Mittwoch liegt er bei 292,3 und kratzt somit an der Marke von 300. 304 aktuell Infizierte meldet das Kreisgesundheitsamt. Dienstag waren es noch 292. Es gibt 28 Neuinfektionen.

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie bekannten Infektionsfälle liegt nun bei 1035. 703 Menschen gelten als genesen. Es bleibt bei 28 Todesfällen.

Zwei weitere Personen aus dem Kreis Recklinghausen, die zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, sind gestorben. Dabei handelt es sich um einen 86 Jahre alten Mann aus Castrop-Rauxel und eine 69 Jahre alte Frau aus Waltrop. Im Kreis liegt der Inzidenzwert bei 228,5. Aktuell sind 1196 Menschen infiziert. Es gibt insgesamt seit März 5704 bestätigte Corona-Fälle im Kreis Recklinghausen, 3645 Genesene und 63 Todes­fälle. Der Inzidenzwert im Kreis ist nur in Herten höher als in Gladbeck. Dort liegt er bei 300,9.

Dienstag, 03. November

Update: Der Inzidenzwert in Gladbeck liegt am Dienstag bei 267,2. Das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen meldet 13 Fälle einer Neuinfektion mit dem Coronavirus. Insgesamt gibt es jetzt 1007 bekannte Infektionsfälle in der Stadt (994 am Montag). Als mittlerweile wieder genesen gelten 687 Menschen – 23 mehr als am Tag zuvor gemeldet. 292 Gladbecker sind aktuell infiziert. Diese Zahl bleibt unverändert. Es bleibt auch bei 28 Todesfällen in Gladbeck.

Kreisweit gibt es aber leider fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus, so das Kreisgesundheitsamt. In Recklinghausen sind ein 89 Jahre alter Mann sowie zwei Frauen im Alter von 96 und 91 Jahren verstorben, in Castrop-Rauxel ein 78 Jahre alter Mann und in Marl ein 68 Jahre alter Mann gestorben. Alle waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Kreisweit steig de Zahl der bekannten Infektionsfälle auf 5549 (5373 am Montag). Als wieder gesund gelten 3517 Menschen. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 61.

Laut RKI liegt der Inzidenzwert im Kreis Recklinghausen bei 176,2. Die Zahl der Neuinfektionen ist demnach um 217 auf 5232 gestiegen. Zahlen für Gladbeck, die die Kreisverwaltung veröffentlicht, lagen am Morgen noch nicht vor.

Montag, 02. November

Ab Montag gilt der „Lockdown light“. So lief der erste Tag in Gladbeck.

Der Inzidenzwert in Gladbeck ist am Montag deutlich über 200 gestiegen. Er liegt nun bei 264,5, Freitag lag er noch bei 193,1. Von Freitag bis Montag hat es 119 Neuinfektionen gegeben. Aktuell sind nun 292 Menschen infiziert.

Seit Beginn der Pandemie sind in Gladbeck 994 Fälle registriert. 674 Menschen gelten als genesen.

In Recklinghausen gibt es einen weiteren Todesfall: ein 74 Jahre alter Mann, der positiv auf das Corona-Virus getestet war, ist verstorben. Im Kreis Recklinghausen liegt der Inzidenzwert bei 196,9. 1926 Menschen sind aktuell infiziert. Über das Wochenende hat es 693 Neuinfektionen gegeben.

Sonntag, 01. November

Am Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut für den Kreis Recklinghausen keine Neuinfektionen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie bestätigten Corona-Fälle bleibt demnach bei 4732. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 140,7 (Vortag: 150). Erst am Montag liegen wieder neue Zahlen für Gladbeck vor.

Samstag, 31. Oktober

Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag einen Inzidenzwert von 150 für den gesamten Kreis Recklinghausen. Die Zahl der Neuinfektionen ist gestiegen: Um 182 Fälle gegenüber Freitag: Damit zählt das RKI in seiner aktuellen Statistik insgesamt 4.732 Corona-Fälle im Kreis Recklinghausen seit Ausbruch der Pandemie.

Zahlen für Gladbeck liegen am Wochenende nicht vor. Der Kreis Recklinghausen veröffentlicht erst am Montag wieder aktualisierte Zahlen.

Freitag, 30. Oktober

Der Inzidenzwert in Gladbeck rückt immer mehr an die 200er Marke. Am Freitag liegt er bei 193,1 – und ist damit der höchste im Kreis Recklinghausen. Aktuell infiziert sind 231 Menschen, das ist neuer Höchststand. Der Kreis meldet am Freitag 21 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie hat der Kreis nun 875 Fälle registriert, 616 Menschen gelten als genesen. Es bleibt bei 28 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen steigt die Inzidenz leicht von 143,8 auf 148,5. 1557 Menschen sind aktuell infiziert.

Donnerstag, 29. Oktober

Die Corona-Situation in Gladbeck verschärft sich weiter. Der Inzidenzwert steigt deutlich an. Am Donnerstag liegt er bei 181,2. Aktuell infiziert sind nun 210 Menschen. Der Kreis Recklinghausen meldet für Gladbeck 28 Neuinfektionen. Seit März hat der Kreis nun 854 Fälle registriert, 616 Menschen gelten als genesen.

Im Kreis Recklinghausen sind aktuell 1426 Menschen infiziert. Die Inzidenz liegt bei 143,8. Bis auf Haltern (dort liegt der Wert bei 92,5) überschreiten alle Städte im Kreis deutlich die Marke von 100. In Gladbeck (181,2), Herten (181,2) und Oer-Erkenschwick (181,4) ist die Inzidenz am höchsten.

Mittwoch, 28. Oktober

Auch am Mittwoch meldet das Kreisgesundheitsamt einen weiteren Todesfall in Gladbeck. Eine 91 Jahre alte Frau, die positiv auf das Corona-Virus getestet war, ist gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt somit auf 28.

Aktuell sind am Mittwoch 187 Menschen infiziert. Der Kreis meldet 21 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert steigt wieder an und liegt bei 165,3. Seit Beginn der Pandemie sind jetzt 826 Infektionen bestätigt worden, 611 Menschen gelten als wieder gesund.

Im Kreis Recklinghausen liegt der Inzidenzwert am Mittwoch bei 149,2. Es gibt 135 Neuinfektionen. 1362 Menschen sind aktuell infiziert.

Dienstag, 27. Oktober

Zwei weitere Menschen in Gladbeck, die an Corona erkrankt waren, sind gestorben. Das teilt das Kreisgesundheitsamt am Dienstag mit. Es handelt sich um eine 73-Jährige und um eine 83-jährige Frau. Somit gibt es nun 27 Todesfälle in Gladbeck seit Beginn der Pandemie im März. Aktuell infiziert sind jetzt 188 Menschen. Montag waren es noch 200 – und damit der bisherige Höchstwert. Am Dienstag gab es elf Neuinfektionen. Der Inzidenzwert liegt bei 154,7. Seit Beginn der Pandemie gibt es nun 805 bestätigte Fälle, 590 Menschen gelten als wieder gesund.

Im Kreis Recklinghausen gibt es 1312 aktuell Infizierte, der Inzidenzwert liegt bei 145,9. 4520 Fälle seit März zählt das Kreisgesundheitsamt für den gesamten Kreis. Den höchsten Inzidenzwert im Kreis hat nach wie vor Oer-Erkenschwick mit 248,2.

Montag, 26. Oktober

An den Schulen hat der Unterricht nach den Herbstferien wieder begonnen. So lief der Schulstart

17.30 Uhr: In einem Altenheim gibt es zwölf Corona-Fälle. Viele Heime setzen jetzt auf Schnelltests.

11 Uhr: In Gladbeck sind aktuell 200 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist neuer Höchststand. Der Kreis meldet am Montag einen Inzidenzwert von 149,5. Am Freitag lag er noch bei 112,4. Von Freitag bis Montag hat es 65 Neuinfektionen gegeben.

Insgesamt sind nun seit Beginn der Pandemie 794 Fälle bestätigt. 569 Menschen gelten wieder als gesund, es bleibt bei 25 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen liegt der Inzidenzwert am Montag bei 142,0. Es gibt 1321 aktuell Infizierte. Die Kreisverwaltung meldet am Montag 396 Neuinfektionen. Den höchsten Inzidenzwert im Kreis hat Oer-Erkenschwick mit 238,7.

9 Uhr: Auch am Montag meldet das RKI für den Kreis Recklinghausen keine Neuinfektionen, demnach bleibt es bei 3807 registrierten Corona-Fällen seit März. Der Inzidenzwert liegt bei 90,2. Sonntag lag er noch bei 94,0. Erfahrungsgemäß sind die Fallzahlen an Sonntagen und Montagen niedriger, auch weil an Wochenenden weniger getestet wird. Zudem blieb zunächst unklar, ob tatsächlich alle von den Gesundheitsämtern registrierten Neuinfektionen in die RKI-Statistik von Montag einflossen. Denn: Für 13 Kreise und kreisfreie Städte in NRW wies das RKI von Sonntag auf Montag (0.00 Uhr) keine Neuinfektionen aus. Erst am Donnerstag war es wegen einer technischen Störung bei der Übermittlung der Zahlen zu Datenlücken gekommen.

Zahlen speziell für Gladbeck veröffentlicht die Kreisverwaltung im weiteren Tagesverlauf.

Sonntag, 25. Oktober

Am Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut für den Kreis Recklinghausen keine Neuinfizierungen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie bestätigten Corona-Fälle bleibt demnach bei 3807. Der Inzidenzwert sinkt indes von 106,5 auf 94,0. Laut Statistik des RKI bleibt es bei 50 bisher registrierten Todesfällen.

Samstag, 24. Oktober

Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag einen Inzidenzwert von 106,5 für den gesamten Kreis Recklinghausen. Die Zahl der Neuinfektionen ist gestiegen: Um 154 Fälle gegenüber Freitag: Damit zählt das RKI in seiner aktuellen Statistik insgesamt 3807 Corona-Fälle im Kreis Recklinghausen seit Ausbruch der Pandemie.

Zahlen für Gladbeck liegen am Wochenende nicht vor. Der Kreis Recklinghausen veröffentlich erst am Montag wieder aktualisierte Zahlen.

Freitag, 23 Oktober

Das sind traurige Nachrichten: Das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen meldet am Freitag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein 89 Jahre alter Mann aus Gladbeck, eine 95 Jahre alte Frau aus Recklinghausen und eine 80-jährige Castrop-Rauxelerin sind gestorben. Alle drei waren zuvor positiv auf Corona getestet worden.

In Gladbeck gibt es nun insgesamt 729 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Zwölf Menschen haben sich neuinfiziert. Am Donnerstag hatte das Gesundheitsamt noch 717 bekannte Fälle gemeldet. Der Inzidenzwert ist gesunken – von 119 am Tag zuvor auf nun 112,4. 548 Menschen gelten als mittlerweile wieder gesund. Das sind 13 mehr als am Donnerstag.

Aktuell infiziert sind 156 Gladbecker, Donnerstag waren es noch zwei mehr. Aber es gibt es nun auch 25 Todesfälle. Leider, so Kreispressesprecherin Lena Heimers, sei es auch so, dass seit kurzem die Pflegeeinrichtungen erneut verstärkt in den Fokus der Pandemie rücken: „Es gibt kreisweit wieder mehr Corona-Infektionen in den Seniorenheimen.“

Noch höhere Inzidenzwerte als Gladbeck verzeichnen im Kreis die Städte Marl (113), Herten (182,8) und Oer-Erkenschwick (187,8). Insgesamt gibt es im Kreis nun 3768 bestätigte Corona-Fälle. 2671 Personen sind mittlerweile wieder gesund, 1045 Menschen aktuell infiziert. Es gibt nun kreisweit 52 Todesfälle. In den letzten sieben Tagen hat es 712 Neuinfektionen gegeben. Die Wochen-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Kreis liegt dementsprechend bei 115,9.

Donnerstag, 22. Oktober

In Gladbeck steigt der Inzidenzwert bei den Corona-Infektionen wieder an. Er liegt am Donnerstag laut Kreisgesundheitsamt bei 119 (109,8 am Mittwoch). Aktuell infiziert sind 158 Menschen, genau so viele wie am Vortag gemeldet. Es gibt 16 Neuinfektionen. Als mittlerweile wieder gesund gelten 535 Menschen – 16 mehr als am Tag zuvor. Insgesamt gibt es in Gladbeck nun 717 (701 am Mittwoch) bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Es gibt 24 Todesfälle.

Noch höhere Inzidenzwerte als Gladbeck haben im Kreis die Städte Oer-Erkenschwick (162,3 / 64 aktuell Infizierte) und Herten (174,7 / 142 aktuell Infizierte). Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es 3655 bestätigte Corona-Fälle. 2598 Menschen sind mittlerweile wieder gesund. Es gibt 49 Todes­fälle. 1008 Menschen im Kreis sind aktuell Infizierte. Der Inzidenzwert liegt bei 110,4.

Der Kreis Recklinghausen gilt seit dem 10. Oktober komplett als Corona-Risikogebiet. Um nicht mehr als Risikogebiet zu gelten, muss der Kreis Recklinghausen auf der Seite des Landeszentrums Gesundheit sieben Tage lang einen Inzidenzwert von unter 50 aufweisen.

Mittwoch, 21. Oktober

In Gladbeck gibt es einen weiteren Todesfall: Ein 77 Jahre alter Mann, der positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, ist gestorben. Das teilt das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch mit. Nach WAZ-Informationen soll es sich um einen Bewohner einer Pflegeeinrichtung handeln.

Der Inzidenzwert (Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) sank indes von 124,3 am Dienstag auf 109,8. Weiterhin liegt der Wert allerdings deutlich über dem Grenzwert von 50. Der Kreis meldet am Mittwoch 13 Neuinfektionen. 701 Fälle seit Beginn der Pandemie sind bestätigt. Aktuell sind 158 Menschen infiziert.

Im Kreis Recklinghausen sind aktuell 902 Menschen infiziert, am Mittwoch gab es insgesamt Der Inzidenzwert stieg indes wieder leicht auf 93,5. Die höchste Inzidenz im Kreis hat Herten mit 140,7.

Dienstag, 20. Oktober

Die Corona-Lage hat sich am Dienstag ein klein wenig entspannt – bleibt aber akut: Das Kreisgesundheitsamt meldet für Dienstag nur sieben Neuinfektionen in Gladbeck, der Inzidenzwert (Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner) sinkt leicht auf 124,3 nach dem Spitzenwert von 148,1 am Montag. Er liegt damit aber weiter deutlich hoch über dem Grenzwert von 50. Aktuell sind in Gladbeck 163 Personen infiziert. Im gesamten Kreis Recklinghausen gab es am Dienstag 62 Neuinfektionen, 863 Personen sind in den zehn Städten insgesamt infiziert. Der Kreis-Inzidenzwert sank leicht von 90,0 auf 89,2. Im „Ranking“ der Städte ist Gladbeck nicht der „der“ Hotspot im Kreis: Herten hat mit einem Inzidenzwert von 132,6 Gladbeck überholt. Allerdings sind dort aktuell nur 106 Personen infiziert.

Montag, 19. Oktober

Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter deutlich an: Am Montag meldet das Kreisgesundheitsamt 37 Neuinfektionen, die übers Wochenende in Gladbeck aufgetreten sind. Der Inzidenzwert stieg von 125,6 am Freitag auf den Höchstwert von 148,1. 112 Gladbecker sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Im gesamten Kreis Recklinghausen ist es übers Wochenende zu 139 Neuinfektionen gekommen. Der Kreis-Inzidenzwert liegt nun bei genau 90. 859 Personen sind kreisweit aktuell infiziert. Weitere Höchstwerte werden aus Herten (Inzidenz 129,4), Recklinghausen (104,1) und Marl (102,3) gemeldet. Alle anderen Städte liegen unter 100, nur Haltern mit einer Inzidenz von 42,3 liegt noch unter der kritischen 50er-Marke.

In Bottrop sind aktuell 80 Personen infiziert, der Inzidenzwert stieg mit 52,7 erstmals über die 50er-Marke. In Gelsenkirchen sind derzeit 486 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, die Inzidenz liegt bei 81,3.

Sonntag, 18. Oktober

Die Corona-Fallzahlen steigen im Kreis Recklinghausen auch am Sonntag weiter. Wie die Bezirksregierung Münster mitteilt, liegt der Inzidenzwert des Kreises laut Zahlen des LZG NRW aktuell weiter über der der kritischen Marke von mehr als 50 Infizierten unter 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche. Danach stieg er von 84,2 am Samstag auf den aktuellen Wert von 87,9. Das Robert-Koch-Institut meldet für den Kreis Recklinghausen am Sonntag 77 neue Corona-Fälle. Zahlen für Gladbeck liegen am Sonntag nicht vor. Sie werden vom Kreis Recklinghausen erst am Montag aktualisiert. Am Freitag hatte der Inzidenzwert in Gladbeck wie in den Vortagen bei 125,6 gelegen - ein bundesweiter Spitzenplatz.

Samstag, 17. Oktober

Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 84,2 für den gesamten Kreis Recklinghausen. Die Zahl der Neuinfektionen ist erneut sprunghaft gestiegen: Um 97 weitere Fälle seit Freitag: Damit zählt das RKI in seiner aktuellen Statistik insgesamt 3153 Corona-Fälle im Kreis Recklinghausen seit Ausbruch der Pandemie.

Freitag, 16. Oktober:

18 Uhr: Die Mitarbeiter im Kreisgesundheitsamt arbeitet an der Belastungsgrenze. In den vergangenen Tagen wurden ihnen täglich rund 80 bis 100 Neuinfektionen gemeldet. Kontaktpersonen können die Mitarbeiter daher nicht mehr kurzfristig telefonisch informieren.

14.20 Uhr: Die Cocktailbar „LumumBar" hat geschlossen. Der Betreiber nennt coronabedingte Einbußen als Grund. Auch andere Gastronomen machen sich Sorgen. Für Risikogebiete gilt nun eine Sperrstunde ab 23 Uhr.

12 Uhr: Der Inzidenzwert bleibt auch am Freitag in Gladbeck bei 125,6. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 140 – und sinkt im Vergleich zu Donnerstag leicht (149 aktuell Infizierte). Es gibt 17 Neuinfektionen. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie bestätigten Fälle steigt somit von 627 am Donnerstag auf 644. Die Zahl der Gesundeten steigt von 455 auf 481. Es bleibt bei 23 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen wird am Freitag die Marke von 3000 überschritten. 3056 bisher bestätigte Fälle meldet der Kreis. 689 Infektionen davon sind aktuell aktiv. Es bleibt bei 47 Todesfällen. Der Inzidenzwert liegt bei 75,7 und steigt im Vergleich zu Donnerstag leicht (74,6). In den vergangenen sieben Tagen hat es 465 Neuinfektionen gegeben, am Freitag meldete das Kreisgesundheitsamt 88 Neuinfektionen. Ausschlaggebend für die Umsetzung von Maßnahmen ist der Inzidenzwert, den das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) meldet. Dieser liegt für den Kreis Recklinghausen derzeit bei 76,9. Die Differenz der Werte hat technische und zeitliche Gründe.

Das sind die Fallzahlen aus den weiteren Kreisstädten (Aktuell bekannte Fälle / Genesene / Todesfälle // 7-Tages-Inzidenz pro Stadt): Castrop-Rauxel 312 / 242 / 5 // 53,2; Datteln 117 / 94 / 1 // 46,2; Dorsten 300 / 234 / 7 // 62,9; Haltern am See 144 / 130 / 0 // 26,4; Herten 250 / 172 / 1 // 85,7; Marl 378 / 264 / 1 // 98,7; Oer-Erkenschwick 249 / 227 / 3 // 47,7; Recklinghausen 538 / 385 / 5 // 82,6; Waltrop 124 / 91 / 1 // 51,1.

10 Uhr: Niedergelassene Ärzte im Kreis Recklinghausen, und damit auch in Gladbeck, testen Reisende jetzt kostenlos auf Corona. Das teilt Kreissprecherin Svenja Küchmeister am Freitagmorgen auf Anfrage mit. Der Kreis sei nun einem Rahmenvertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) beigetreten. Bisher konnte sich nur derjenige kostenlos bei einem Hausarzt testen lassen, der Symptome aufwies.

Donnerstag, 15. Oktober:

17.30 Uhr: In der Innenstadt werden jetzt die ersten Maskensünder zur Kasse gebeten. Ordnungsdienst und Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes kontrollieren die Einhaltung der Maskenpflicht.

14.40 Uhr: Wie sich die Beschlüsse von Bund und Land von Mittwochabend auf Gladbeck auswirken werden, ist derzeit noch unklar. Eventuell erforderliche Anpassungen würden erfolgen, wenn das Land NRW die entsprechenden Verordnungen erlassen habe. „Dann sehen wir, an welchen Stellen wir noch Anpassungen machen müssen", so Kreissprecherin Svenja Küchmeister. Der Kreis rechnet frühestens am Freitag damit. Bis dahin gelten die bisherigen Regelungen.

11 Uhr: Der Inzidenzwert in Gladbeck bleibt am Donnerstag bei 125,6. Das Kreisgesundheitsamt meldet 149 aktive Infektionen – so viele wie seit Beginn der Pandemie nicht. Am Mittwoch gab es noch 144 aktive Infektionen. Es gibt neun Neuinfektionen. Insgesamt zählt das Kreisgesundheitsamt seit März nun 627 bestätigte Fälle in Gladbeck. 455 Menschen gelten am Donnerstag als wieder gesund, Mittwoch waren es noch 451. Es bleibt bei 23 Todesfällen.

Im Kreis Recklinghausen gibt es inzwischen 2977 bestätigte Corona-Fälle. Am Donnerstag gibt es 82 Neuinfektionen und 659 aktive Fälle. Die Zahl der Genesenen steigt auf 2271 (Mittwoch: 2247), es bleibt bei 47 Todesfällen.

Der Inzidenzwert im Kreis liegt nun bei 74,6

In den vergangenen sieben Tagen hat es 458 Neuinfektionen gegeben (Inzidenz 74,6). Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, der zusätzlich vom Land zum 1. September eingeführte Grenzwert von 35 liegt umgerechnet bei 215 Neuinfektionen. Ausschlaggebend für die Umsetzung von Maßnahmen ist allerdings der Inzidenzwert, den das Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) meldet. Dieser liegt für den Kreis Recklinghausen derzeit bei 70 und unterscheidet sich aus technischen und zeitlichen Gründen vom Kreiswert.

Das sind die Zahlen aus den weiteren Kreisstädten (Aktuell bekannte Fälle / Genesene / Todesfälle // 7-Tages-Inzidenz pro Stadt): Castrop-Rauxel 302 / 241 / 5 // 50,4; Datteln 117 / 91 / 1 // 54,9; Dorsten 290 / 232 / 7 // 53,5; Haltern am See 141 / 130 / 0 // 21,1; Herten 238 / 170 / 1 // 77,6; Marl 368 / 263 / 1 // 95,2; Oer-Erkenschwick 248 / 225 / 3 // 47,7; Recklinghausen 524 / 377 / 5 // 87,1; Waltrop 122 / 87 / 1 // 64,8.

