Corona: In Gladbeck gibt es nach wie vor zwei Infizierte

In Gladbeck hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Bürger übers Wochenende nicht erhöht, so die offizielle Mitteilung vom Kreis Recklinghausen.

Nach wie vor sind zwei Personen in der Stadt an Covid-19 erkrankt. Sie befinden sich weiterhin in häuslicher Quarantäne. Der aktuelle Stand umfasst größtenteils auch schon die Untersuchungsergebnisse der Tests auf das Coronavirus, die übers Wochenende eingegangen sind. „Die Labors brauchen in der Regel bis zu drei Tage, um die Tests auszuwerten. Wir gehen davon aus, dass der überwiegende Teil der Tests ausgewertet ist“, so Kreissprecherin Svenja Küchmeister auf Anfrage der WAZ.

Hier die aktuellen Zahlen aus dem Kreis: Castrop-Rauxel meldet zehn Infizierte, Datteln einen, Dorsten 12, in Halten am See sind es sieben, in Herten sechs, Oer-Erkenschwick hat zwei Fälle, Recklinghausen zwölf, Waltrop einen.

Im Regierungsbezirk Münster hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Zeitraum von Montagnachmittag bis zum Dienstvormittag von 452 auf jetzt 478 Fälle erhöht. In der Nachbarstadt Bottrop gibt es demnach aktuell sieben (vorher vier) Fälle. Und es gibt auch die ersten Meldungen von Personen, die die Krankheit mittlerweile überstanden haben. So beispielsweise im Kreis Coesfeld. Dort sind 53 Fälle einer Corona-Infektion erfasst – aber auch fünf Menschen, die mittlerweile als wieder gesund gelten.