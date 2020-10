Corona: In Gladbeck gibt es jetzt 100 aktive Infektionsfälle

Mit Stand Dienstag gibt es in Gladbeck 100 aktive Infektionsfälle, so das Kreisgesundheitsamt.

Gladbeck. Der Inzidenzwert in Gladbeck ist nach wie vor hoch. Er liegt bei 76,7. Insgesamt gibt es 512 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus.

Es gibt weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Gladbeck. Zwölf Fälle sind von Montag auf Dienstag laut Kreisgesundheitsamt hinzugekommen. Der Inzidenzwert für Gladbeck bleibt mit 76,7 nach wie vor hoch.

Insgesamt gibt es nun 512 (500 am Montag) bekannte Fälle einer Infektion in der Stadt. 100 Infektionen sind aktuell aktiv – zehn mehr als am Montag gemeldet. Als mittlerweile wieder gesund gelten in Gladbeck 389 (387) Menschen. Es bleibt bei 23 Todesfällen.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 2407. Als genesen gelten inzwischen 2061 der positiv getesteten Menschen. Es gibt 46 Todesfälle. Kreisweit betrachtet werden die Grenzwerte bei den Neuinfektionen nicht erreicht.

Hier die Zahlen aus den übrigen Kreisstädten sowie aus Bottrop und Gelsenkirchen

Hier die bekannten Fälle, Genesene, Todesfälle in den übrigen Kreisstädten: Castrop-Rauxel 255 / 219 / 5. Datteln 96 / 86 / 1. Dorsten 242 / 218 / 6. Haltern am See 131 / 109 / 0. Herten 175 / 153 / 1. Marl 275 / 250 / 1. Oer-Erkenschwick 231 / 223 / 3. Recklinghausen 396 / 332 / 5. Waltrop 94 / 82 / 1.

Auch in Gelsenkirchen wird der Inzidenzwert (Infektionen binnen 7 Tagen je 100.000 Einwohner) von 35 wieder überschritten. Er liegt am Dienstag bei 38,7. Es gibt 237 aktive Infektionen. In der Nachbarstadt Bottrop liegt der Inzidenzwert bei 24,7. 43 Menschen sind aktuell noch infiziert, 228 befinden sich in Quarantäne.

