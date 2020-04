Corona: In Gladbeck gibt es einen vierten Todesfall

Gladbeck. Eine 88-jährige Frau, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war, ist gestorben. In Gladbeck gibt es jetzt 108 bekannte Infektionsfälle.

Es gibt in Gladbeck einen vierten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Laut Kreisgesundheitsamt ist eine 88-jährige Frau gestorben, deren Corona-Test positiv war. Die Zahl der bekannten Fälle einer Infektion ist in Gladbeck auf 108 (100 am Dienstag) gestiegen. 41 Infizierte sind wieder gesund.

453 Personen im Kreis Recklinghausen sind wieder gesund

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 728. Als gesundet gelten inzwischen 453 der positiv getesteten Personen. Hier die Zahlen aus den übrigen Kreisstädten: In Castrop-Rauxel sind es 66 bekannte Infektionsfälle, 55 Personen sind wieder gesund. Datteln ha

38 Fälle, von denen 29 Personen wieder gesund sind. In Dorsten sind es 136 Fälle, 89 Personen sind wieder gesund. Es gibt zwei Todesfälle.

In Haltern am See sind es 73 Fälle. 58 Personen sind wieder gesundet. Herten meldet 75 bekannte Infektionsfälle, von denen 43 wieder gesund sind. Marl hat 69 Fälle, 44 Personen sind gesundet. In Oer-Erkenschwick gibt es 53 bekannte Fälle, 13 Personen sind wieder gesund. In Recklinghausen sind es 86 Fälle, 63 Personen sind wieder gesund. Waltrop: 24 Fälle, 18 Gesundete.

Kreisgesundheitsamt korrigiert Zahlen für drei Städte

Wichtig: In drei Städten sind Zahlen der neu Erkrankten in der aktuellen Liste niedriger als am Dienstag, so das Kreisgesundheitsamt. Ein Labor hatte zwei Personen aus Haltern am See, eine aus Marl und eine Person aus Recklinghausen als positiv getestet gemeldet, diese Meldung jedoch hinterher korrigiert. Diese Zahlen wurden jetzt angepasst.

In Bottrop gibt es 99 nachgewiesene Coronavirus-Fälle, insgesamt 44 Personen davon sind wieder gesund. Es gibt vier Todesfälle. 176 Personen befinden sich in der Nachbarstadt aktuell in Quarantäne, 405 Personen wurden bisher wieder aus der Quarantäne entlassen. In Gelsenkirchen gibt es 152 aktuelle Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen, 253 waren es bislang insgesamt. 95 Erkrankte sind bereits wieder genesen. Es gibt sechs Todesfälle. (kw)