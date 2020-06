Corona: In Gladbeck gibt es eine weitere Neuinfektion

Mit Stand Freitag gibt es in Gladbeck insgesamt 235 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus.

Gladbeck. In Gladbeck gibt es aktuell insgesamt 235 bekannte Infektionen mit dem Coronavirus. 190 Personen sind genesen. Es bleibt bei 22 Todesfällen.

Die Zahl der bekannten positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Gladbeck beläuft sich am Freitag auf insgesamt 235. Seit Donnerstag ist also eine Neuinfektion hinzugekommen. Es bleibt bei 190 Personen, die wieder gesund sind, und 22 Todesfällen.

Kreisweit gibt es 1279 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus

Im gesamten Kreis Recklinghausen gibt es aktuell auf 1279 bekannte Fälle. Als genesen gelten inzwischen 1212 der positiv getesteten Personen. Es gibt 38 Todesfälle. In den letzten sieben Tagen hat es 23 Neuinfektionen gegeben.

Hier die Fälle / Genesene/ Todesfälle aus den übrigen Kreisstädten. Castrop-Rauxel 130 / 128/ 1. Datteln 53 / 52 / 1. Dorsten 152 / 147 / 5. Haltern am See 84 / 84 / 0. Herten 89 / 87 / 1. Marl 116 / 115 / 1. Oer-Erkenschwick 195 / 190 / 2. Recklinghausen 168 / 163 / 4. Waltrop 57 / 56 / 1.