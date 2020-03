Corona: In Gladbeck gibt es den dritten Infizierten

Gladbeck Das Kreisgesundheitsamt meldet für die zehn Kreisstädte nun 96 Betroffene. In Gladbeck war die Zahl der positiv Getestenten gleich geblieben.

Es gibt in Gladbeck den dritten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Das meldet das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen. Seit Samstag war diese offizielle Zahl für Gladbeck konstant geblieben.

Insgesamt zählte das Kreisgesundheitsamt bis Donnerstagnachmittag 96 Corona-Erkrankte in den zehn Kreisstädten. Am Morgen waren es noch 80 gewesen. Die Behörde betont, mit allen Patienten, die positiv auf das Coronavirus Covid-19 getestet wurden, in Verbindung zu stehen.

In Bottrop zehn Fälle, in Gelsenkirchen 36

Neben den drei Infizierten in Gladbeck gibt es laut Gesundheitsamt folgende Fallzahlen: Castrop-Rauxel 18 (zuletzt: 16), Datteln 4 (3), Dorsten 20 (18), Haltern am See 11 (8), Herten 8 (8), Marl 7 (4), Oer-Erkenschwick 3 (3), Recklinghausen 18 (16) und Waltrop 4 (2).

In der Nachbarstadt Bottrop gibt es Stand Donnerstagnachmittag zehn nachgewiesene Coronavirus-Fälle. Gelsenkirchen meldet 36 aktuelle Fälle. Dazu kommen zwei genesene Patienten.