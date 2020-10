Corona in Gladbeck: Der Inzidenzwert bleibt bei 91,3

20 Neuinfektionen in Gladbeck wurden am Montag vom Kreisgesundheitsamt gemeldet. 107 Personen sind aktuell infiziert.

Das Kreisgesundheitsamt meldet am Montag 20 Neuinfektionen. 107 Gladbecker sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Die Corona-Situation in Gladbeck bleibt weiter hoch angespannt: Am Montag meldete das Kreisgesundheitsamt weitere 20 Neuinfektionen, der Inzidenzwert bleibt in Gladbeck auf dem Höchststand von 91,3. Die Zahl der aktuell Infizierten ist um eine Person auf 107 gestiegen. Sie ist deshalb – angesichts von 20 Neuinfizierten – nur um eine Person gestiegen, da gleichzeitig 19 Gladbecker am Montag als wieder gesund eingestuft wurden.

Für den Kreis Recklinghausen mit seinen zehn Städten wurden am Montag insgesamt 124 Neuinfektionen gemeldet, aktuell sind kreisweit 476 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Kreis-Inzidenzwert (Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen), der am Wochenende erstmals über die 50er Grenze ging, blieb über der kritischen Marke und liegt laut Kreisgesundheitsamt am Montag bei 55,2. Beim Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) wird für den Kreis Recklinghausen sogar von einem Inzidenzwert von 62,7 ausgegangen. Dieser LZG-Wert sei, so der Kreis Recklinghausen, maßgebend für weitere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie.

Hohe Differenz zwischen Kreiswert und LZG-Wert zur Inzidenz

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Die Differenz zwischen dem Kreis- und dem LZG-Wert rühre daher, so die Kreispressestelle, da einerseits die Kreisverwaltung jeweils die Inzidenzzahl vom Vormittag veröffentlicht und neue Fälle dabei schon eingerechnet sind. Zum anderen würden die Daten des LZG aus einer anderen Datenbank gespeist, was zu einem zeitlichen Verzug bei der Veröffentlichung der Daten führen könne. Da diese Datenbank keine Aufschlüsselung nach kreisangehörigen Städten ermöglicht, müsse der Kreis für die Veröffentlichung auf seine eigene Datenbank zurückgreifen.

Hier die aktuellen Zahlen aus dem Kreis (aktuell bekannte Fälle seit März/Genesene/Todesfälle/7-Tages-Inzidenz pro Stadt): Castrop-Rauxel 283/232/5/40,9; Datteln 105/91/1/28,9; Dorsten 269/226/7/36,1; Gladbeck 569/439/23/91,3; Haltern am See 138/118/0/18,5; Herten 208/164/1/61,5; Marl 320/259/1/55,9; Oer-Erkenschwick 237/224/3/22,3; Recklinghausen 470/356/5/70,0; Waltrop 116/83/1/88,7.