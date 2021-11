Corona in Gladbeck: Booster-Impfung Samstag nun doch möglich

Gladbeck. Bei der Sonderimpfaktion von Stadt und Kreis soll nun doch auch geboostert werden. Und auch die Corona-Impfstelle in Gladbeck soll bald öffnen.

Bei der Sonderimpfaktion der Stadt Gladbeck am kommenden Samstag in der Mathias-Jakobs-Stadthalle werden nun doch auch Booster-Impfungen möglich sein. Anfangs war die Aktion, die in Kooperation mit dem Kreis Recklinghausen organisiert wird, nur für Erst- und Zweitimpfungen gedacht.

400 Dosen des Vakzins von Biontech stehen Samstag in Gladbeck zur Verfügung

Aber man habe da auch auf Betreiben der Bürgermeisterin noch einmal nachgeschärft, so Christiane Schmidt, Kommunikationschefin der Stadtverwaltung, am späten Dienstagnachmittag. 400 Dosen des Vakzins von Biontech stehen zur Verfügung. Geimpft wird in der Stadthalle am 20. November in der Zeit von 10 bis 14 Uhr. Die Aktion läuft, bis alle Dosen verimpft sind.

Die Booster-Impfung können am Samstag alle Bürgerinnen und Bürger erhalten, deren letzte Impfung gegen Corona sechs Monate zurückliegt. Wurde mit dem Mittel von Johnson & Johnson geimpft, beträgt die Wartezeit nur vier Wochen. Darüber hinaus hofft man am Samstag auf viele impfwillige Personen ab zwölf Jahren, die sich nun doch noch für den schützenden Piks in den Oberarm entschieden haben.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zu den Impfaktionen sind ein amtliches Dokument, wie z.B. der Personalausweis, die Krankenversichertenkarte und – falls vorhanden – der Impfpass mitzubringen. Bei einer Zweit- oder Drittimpfung werden die Impfunterlagen von der Erstimpfung benötigt. Im Falle einer Impfung nach einer überstandenen Corona-Erkrankung ist der Nachweis über die bereits überstandene Erkrankung vorzulegen. Vor Ort müssen medizinische Masken getragen und die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Gespräche über die Impfstelle für Gladbeck noch in dieser Woche

Eine feste Corona-Impfstelle wird es in Gladbeck darüber hinaus auch schon bald geben. Noch in dieser Woche, so Schmidt, sollen diesbezüglich vor Ort Abstimmungsgespräche mit dem Kreis, der Stadtverwaltung sowie dem DRK stattfinden.

