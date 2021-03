Corona: Gladbecker Schützen müssen Schützenfest absagen

Gladbeck. Die anhaltende Coronapandemie lässt das Schützenfest in der Gladbecker Stadtmitte nicht zu. Ein Ersatztermin ist aber schon gefunden.

Der Vorstand des Schützenvereins Gladbeck Mitte 1652 e.V. hat jetzt virtuell zusammengesessen und über die weitere Jahresplanung gesprochen. Dabei wurde schweren Herzens eine wichtige Entscheidung getroffen.

„Wir sehen derzeit keine Möglichkeit unser geplantes Schützenfest in diesem Sommer in Gladbeck durchzuführen. Aufgrund der derzeitig gültigen und der zu erwartenden Vorgaben, haben wir keine Perspektive. Wir müssen das vom 18. Juni bis 20. Juni 2021 geplante Schützenfest absagen“, so Oberst Stephan Ostendorf.

Frühzeitig das Gespräch mit der Stadt für einen Ersatztermin gesucht

Der Vereinsvorstand habe aufgrund der anhaltenden Coronalage aber im Vorjahr frühzeitig das Gespräch mit der Stadt Gladbeck gesucht. Dabei sei für den Fall einer Absage in diesen Sommer bereits über einen Ersatztermin verhandelt worden. „Unser Schützenfest wird daher nicht aufgehoben, sondern nur verschoben“, so der II. Vorsitzende Jörg Schwalvenberg.

Die Schützengladbeck Mitte wollen demnach im Frühjahr 2022, vom 22. bis zum 24. April ihr Schützenfest im Herzen der Stadt begehen. Der gesamte Vorstand hoffe nun sehnsüchtigst, „das es uns bis zum nächsten Frühjahr wieder erlaubt ist, gemeinsam zu feiern“.