Gladbeck. Die Gladbecker Indienhilfe unterstützt ein Krankenhaus in Indien. In diesem Jahr muss die Spende aber coronabedingt deutlich kleiner ausfallen.

Im Keller stapeln sich volle Kisten, am Kleiderständer im Gästezimmer hängen Halsketten und Armbänder, in Kleiderschränken liegen jede Menge selbst produzierte Tücher, Socken, Schutzmasken, Taschen . . . „Gut, dass ich in meinem Haus so viel Platz habe“, sagt Barbara Haselbach. Denn die meisten Sachen wird sie wohl noch geraume Zeit aufbewahren müssen.

Normalerweise findet u.a. ein großer Basar im Foyer vom Gladbecker Krankenhaus statt

Barbara Haselbach und ihre Freundin Gaby Stöckmann sind die Gesichter der Aktionsgemeinschaft Indienhilfe Dr. Bertha.

Barbara Haselbach (li.) und Gaby Stöckmann von der Indienhilfe bringen von ihren Reisen immer viel Kunsthandwerkliches mit, das dann auf Basaren für die Indienhilfe verkauft wird. Doch im Corona-Jahr ist alles ein wenig anders. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Zu „normalen“ Zeiten verkaufen sie all das, was sie von ihren zahlreichen Reisen rund um den Globus mitbringen, was viele fleißige Hände für den guten Zweck einkochen, stricken, nähen, basteln und was nach Haushaltsauflösungen an Praktischem und Schönem noch neue Besitzer finden kann, auf dem Nikolausmarkt vor dem Rathaus, beim Pfarrfest St. Lamberti und vor allem beim jährlichen großen Basar im Foyer des St. Barbara-Hospitals.

Das alles fand und findet in diesem Jahr nicht statt. Und aus dem alternativ geplanten und vom Ordnungsamt schon genehmigten Garagenverkauf wird auch nichts, weil in der kleinen Straße wegen Bauarbeiten gerade absolutes Halteverbot besteht. Die Spende für das Mercy Krankenhaus in Pothy , im südwestindischen Bundesland Kerala, das die inzwischen 72 Jahre alte Ordensfrau Dr. Bertha seit vielen Jahren leitet, wird 2020 deutlich geringer ausfallen als in den Jahren zuvor.

Seit 25 Jahren gibt es die Aktionsgemeinschaft Indienhilfe schon, gegründet von Dieter und Fine Thierse, Karl-Franz und Hildegard Vogtmeier und Anne Meyer. Vor zwölf Jahren übernahmen Gaby Stöckmann und Barbara Haselbach die Regie. Auch sie kennen Dr. Bertha noch aus ihrer Zeit in Gladbeck. Die Ärztin hat einen Teil ihrer Ausbildung im St. Barbara-Hospital absolviert, Haselbach arbeitete dort als Krankenschwester. Die Frauen verbindet eine tiefe Freundschaft.

Alle zwei bis drei Jahre reisen Gaby Stöckmann und Barbara Haselbach nach Indien. Erste Station ist immer das Buschkrankenhaus in Kerala, wo ihnen die Ordensfrauen, von denen etliche früher in Gladbeck gearbeitet haben, sie immer sehr herzlich empfangen. Auf den anschließenden Rundreisen durch Indien kaufen sie für ihre Basare ein. Auch in diesem Frühjahr waren sie dort. Mit dem letzten Flug vor dem Lockdown kamen sie zurück – wieder viele schöne Sachen im Gepäck, die jetzt auf Käufer warten.

Rund 5000 Euro können die Frauen jedes Jahr nach Indien überweisen, und sie wissen, wie nötig das Geld dort gebraucht wird.

Unterstützer gesucht Die Sachen, die sie von ihren Auslandsreisen für die Basare mitbringen, bezahlen Gaby Stöckmann und Barbara Haselbach aus eigener Tasche. Verwaltungs- und sonstige Kosten fallen nicht an. Jeder Euro landet also im Mercy Krankenhaus. Wer dabei helfen möchte, dass auch in diesem Jahr eine stattliche Summe für den guten Zweck zusammenkommt, kann sich bei Gaby Stöckmann unter stoecki007@t-online.de, bei Barbara Haselbach unter 02043/ 34418 melden oder eine steuerbegünstigte Spende überweisen an: Kath. Kirchengemeinde St. Lamberti, Sparkasse Gladbeck, DE03 4245 0040 0000 0914 21.

Die Menschen sind nicht krankenversichert. Wer kein Geld hat, wird im Mercy Hospital kostenlos behandelt. Medikamente und Lebensmittel müssen gekauft werden. „Wir haben einen 45-jährigen todkranken Mann besucht, der ohne Schmerzen sterben konnte, weil es Morphium für ihn gab“, erzählt Barbara Haselbach. Dank der Hilfe aus Gladbeck waren auch große Investitionen möglich: in einen Fahrstuhl, eine fahrbare Ambulanz, Betten für die Intensivstation beispielsweise.

Ungefähr 2000 Euro haben Stöckmann und Haselbach bisher in diesem Jahr eingenommen: In WhatsApp-Gruppen, über Facebook und durch Mundpropaganda haben sie zum Beispiel Abnehmer für viele von ihrer Freundin Ramona Schaaf genähten Schutzmasken mit tollen Motiven und von Hannelore Weiß gestrickten Socken gefunden. Und alle, die die Aktionsgemeinschaft Indienhilfe Dr. Bertha unterstützen, hoffen natürlich, dass noch mehr Kunden sich melden.

