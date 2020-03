Corona: Gladbecker Grubenhelden helfen Unternehmen online

Gladbeck Betriebe aus Gladbeck können sich und ihre Angebot kostenlos auf einer Internet-Plattform präsentieren. Zugleich ein Info-Service für die Bürger.

Die Macher des heimatverbundenen Gladbecker Modelabels Grubenhelden haben jetzt eine Web-Plattform initiiert, um Gladbecker Firmen wie auch Bürger in der Coronakrise zu unterstützen. Das Projekt wird von der Stadt und der Sparkasse Gladbeck gefördert.

Gladbecker Firmen können sich kostenfrei auf WirSindGladbeck.de präsentieren

Unter www.WirSindGladbeck.de können sich Firmen mit ihrem konkreten Angebot kostenfrei präsentieren. „Wir befinden uns in einer extrem schwierigen Situation. Auch für uns als Grubenhelden ist die wirtschaftliche Lage aktuell alles andere als einfach“, erklärt Grubenhelden-Gründer Matthias Bohm. „Deshalb wollten wir etwas tun, was den Händlern und Gastronomen hier vor Ort direkt und unkompliziert hilft. Gladbeck ist unsere Heimat – und Solidarität ist ein Wert, den wir mit unserem Label und unserer Geschichte leben. Wir fühlen uns einfach verpflichtet zu unterstützen, wo wir können. Wir halten zusammen."

Lokale Unternehmen, Händler und Gastronomen aus Gladbeck seien durch Schließungen und Einschränkungen im Rahmen des Kampfes gegen die Ausbreitung des Corona-Virus stark beeinträchtigt. "Viele haben daher Liefer-, Abhol- oder Onlinedienste eingerichtet. So wird einerseits die Versorgung gewährleistet, andererseits werden aber auch Arbeitsplätze gesichert. Um dies sichtbar zu machen, haben Grubenhelden die Website www.WirSindGladbeck.de initiiert", so Bohm.

Die Anmeldung ist zügig ohne großen Aufwand möglich

Hier könne sich jedes Unternehmen ohne großen Aufwand anmelden – "ob Gastronomie, Supermarkt, Getränkehandel, Schreibwaren, Buchhandel oder ähnliches". Die Website bietet eine kostenfreie Plattform, auf der sich Gladbecker Betriebe präsentieren können. Bürgerinnen und Bürgern wiederum finden gebündelt Angebote in ihrer Stadt und können lokale Akteure unterstützen. Konzipiert und umgesetzt wurde das Projekt von der Gladbecker Agentur Schwarzes Gold sowie von Conduco Labs, Partner-Agenturen von Grubenhelden.

Werbegemeinschaft und Wirtschaftsförderung der Stadt haben auf ihrer bestehenden Internet-Plattform "mitten-ingladbeck.de" bereits eine alphabetische Übersicht von Betrieben angelegt, die einen Beratungs-, Bestell- oder Lieferservice anbieten. "Wir sehen die neue Initiative aber ausdrücklich nicht als Konkurrenz", unterstreicht Peter Breßer-Barnebeck, Leiter des Referates Wirtschaftsförderung.

Die Stadt Gladbeck unterstützt das Projekt ideell und finanziell

WirSindGladbeck.de sei eine schnelle Information, die sofort hilft. Mitten in Gladbeck sei langfristiger angelegt und gehe über das Angebot von wir sind Gladbeck durch die persönliche Beratung und den Lieferservice hinaus. "Wir unterstützen beide Plattformen", so Breßer-Barnebeck. Denn in der aktuellen schwierigen Situation sei es wichtig "alles zu tun, damit örtliche Einzelhändler mit ihrem Waren- und Dienstleistungsangebot für ihre potentiellen Kunden präsent bleiben". Daher unterstütze die Stadt beide Plattformen "sowohl ideell als auch finanziell".

>>>So können Unternehmen Mitmachen

•Alle Unternehmen, die auf www.WirSindGladbeck.de vertreten sein wollen, werden gebeten, eine Mail an kontakt@schwarzes-gold.ruhr zu senden und den Betreff: Wir sind Gladbeck anzugeben. Der Service ist kostenfrei.

•Folgende Informationen sollte die Mail enthalten: Foto (ein Handyfoto im 16:9-Format genügt) und ggf. ein Logo des Betriebs; den genauen Firmennamen; das Angebot (in ein paar Sätzen beschrieben).

•Homepage- bzw. Facebook-Adresse und Öffnungszeiten bitte ach angeben; zudem Information, ob es sich um einen Liefer- und/oder Abholservice bzw. Onlinehandel handelt. Wenn vorhanden: Speisekarte als PDF-Datei beifügen.