Gladbeck. Hoher Inzidenzwert in Gladbeck: Eine Gastronomiesperrstunde und ein Alkoholverkaufsverbot in der Nacht sollen helfen, Infektionen einzudämmen.

Angesichts zunehmender Corona-Zahlen in Gladbeck mit einem Inzidenzwert von deutlich über 100 und aktuell 124 infizierten Personen verschärft der Kreis Recklinghausen die Corona-Schutzmaßnahmen. Ab Mittwoch gilt per Allgemeinverfügung für die Gastronomie im gesamten Kreis Recklinghausen eine Sperrstunde um 0 Uhr (bis 6 Uhr). Der Inzidenzwert im Kreis war am Dienstag auf 65 gestiegen.

Außerdem wird ein Alkoholverkaufsverbot nachts zwischen 0 und 6 Uhr eingeführt, teilt die Pressestelle des Kreises mit. Schon seit Dienstag darf zwischen 22 und 6 Uhr öffentlich kein Alkohol mehr getrunken werden. Weitere Maßnahme: Bei allen Konzert- und anderen Kulturveranstaltungen, aber auch bei Sportveranstaltungen muss nun auch während der Veranstaltung (gleichfalls beim Trainingsbetrieb) auch am Sitz- oder Stehplatz ein Mund-/Nasenschutz getragen werden.

Veranstaltungen: Raumkapazität wird auf 20 Prozent begrenzt

Außerdem: Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 500 Personen im Außenbereich und 250 Personen in geschlossenen Räumen sind verboten. Die zulässige Teilnehmerzahl wird auf 20 Prozent der normalen Kapazität des Veranstaltungsortes begrenzt. Auf öffentlichen Plätzen und Straßen dürfen nicht mehr als fünf Personen zusammenstehen. Nach Gladbeck ist Recklinghausen mit 115 akut Infizierten und einer Inzidenz von 79,3 die am zweitstärksten betroffene Kreisstadt.

Trotz weiterer 25 Neuinfektionen in Gladbeck gibt es nach Einschätzungen der Behörden weiterhin nicht den einen auslösenden Infektionsschwerpunkt in der Stadt. Eine Reihe Infektionen traten in sechs Schulen auf, die Wohnorte der Erkrankten verteilen im Stadtgebiet, allerdings mit einem leichten Schwerpunkt in den Stadtsüden (Brauck und Butendorf) mit einem deutlich höheren Anteil an sozial schwächeren Haushalten.

