Gladbeck. Die Gedenkfeier am Volkstrauertag fand in Gladbeck coronabedingt im kleinen Rahmen statt. Die Bürgermeisterin fand bewegende und mahnende Worte.

Anlässlich des Volkstrauertages wurde Sonntag auch in Gladbeck an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen erinnert. Dafür gab es eine Gedenkfeier im coronabedingt kleinen Rahmen am Ehrenmal im Wittringer Wald.

Erinnerungen an die Verbrechen der Vergangenheit sind Mahnung für die Gegenwart

Die Zeremonie begann mit einer Rede vom Ersten Beigeordneten Rainer Weichelt. „Kriege und Gewaltherrschaft sind von Menschen gemacht. Hier richtet sich der Mensch gegen den Menschen, und genau darum geht es. Darum stehen wir hier“, betonte er. Auch Bürgermeisterin Bettina Weist nahm an der Feier teil und gedachte der Opfer von Gewaltherrschaft und Diktatur. Sie betonte: „Die Erinnerungen an die Verbrechen der Vergangenheit sind uns Mahnung für die Gegenwart.”

Die traditionelle Gedenkfeier im großen Rahmen konnte in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie in Wittringen nicht stattfinden. „Normalerweise hätten wir uns hier am Ehrenmal im großen Kreis versammelt. Das ist im Moment aber nicht möglich“, so die Bürgermeisterin. Gut 100 bis 120 Gäste habe man ursprünglich erwartet. In den letzten Jahren sei das Gedenken am Volkstrauertag auch von Gladbecks Schülern und Schülerinnen mitgestaltet worden. Das sei aber aufgrund der Pandemie in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Die Gedenkfeier komplett abzusagen, sei aber auch keine Option gewesen. Weist: „Trotzdem dürfen Gedenktage wie der 9. November und der Volkstrauertag nicht einfach ausfallen. Sie bleiben wichtig. In Krisenzeiten vielleicht wichtiger denn je.”

Besonders in schweren Zeiten gilt es zusammenzustehen

Besonders, weil einige Menschen momentan die Coronakrise als „Einfallstor zur Schwächung der Demokratie nutzen“ würden, sei es besonders wichtig, gegen solche Tendenzen anzukämpfen und auch in schweren Zeiten zusammenzuhalten. Denn Bettina Weist ist davon überzeugt, „dass wir in dem besten Deutschland leben, das es je gab. In einer Republik, die die Grundrechte ihrer Bürgerinnen und Bürger achtet, als Solidargemeinschaft funktioniert und seit über 75 Jahren für Frieden und Wohlstand steht.”

Und genau so solle es auch künftig bleiben . Deshalb forderte Bettina Weist die Bürgerinnen und Bürger auf: „Lassen Sie uns gemeinsam erinnern an das Leid der Vergangenheit und für die Zukunft bekräftigen: Wir verteidigen unsere Demokratie – auch in Krisenzeiten!”

Nach den bewegenden Worten der Bürgermeisterin wurden dann zu Ehren der Opfer Blumenkränze am Wittringer Mahnmal niedergelegt. Unterstützung gab es dabei unter anderem auch von Andreas Koriath, der die Gedenkfeier musikalisch begleitete. Für das kommende Jahr wünschen sich alle Beteiligten aber wieder eine Gedenkfeier im großen Kreis – wenn es die Situation bis dahin wieder zulässt.

