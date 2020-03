Viele besorgte E-Mails und Fragen von Schülerinnen und Schülern, wann denn nun genau die Klausurtermine zu den wegen Corona verschobenen Abiturprüfungen stattfinden, erreichen derzeit die Schulen, an denen die Allgemeine Hochschulreife erreicht werden kann.

Schulleiter warten auf Informationen vom Land zu den Abiturprüfungen

„Die Aufregung ist teils groß, wir versuchen zu beruhigen, können bislang aber nur die Rahmendaten nennen, die vom Schulministerium bekannt gegeben wurden“, sagt Holger Pleines, Leiter des Berufskollegs Gladbeck. „Wir warten jetzt auf weitere Infos vom Land, wann die zentralen Prüfungstermine der einzelnen Fächer stattfinden sollen“, so Verena Wintjes, Direktorin des Riesener-Gymnasiums. Keiner müsse sich aber Sorgen aufgrund verschärfter Hygienestandards machen, sagt die Leiterin der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, Alrun ten Have. „Die Vorgaben durch das Infektionsschutzgesetz können wir auch bei den Prüfungen einhalten.“

Die Prüfungsgruppen könnten geteilt und auf mehrere Räume verteilt werden, „so dass zum Beispiel ausreichend große Sicherheitsabstände eingehalten werden können“, sagt ten Have. Die Prüfungen durchzuführen, dazu sei sicherlich auch eine Freigabe des Gesundheitsminsteriums nötig. Denn der Unterricht sei ja aus Gründen des Infektionsschutzes aufgrund der sich ausbreitenden Corona-Pandemie bereits drei Wochen vor den Ferien ausgesetzt worden. Bis zu deren Ablauf sind bislang die Schulen geschlossen. Ob am Montag 20. April dann wieder der Unterricht im vollen Umfang für alle Klassen starte, „wissen wir aber noch nicht“, so Verena Wintjes.

Beginnen sollen die Abiturprüfungen am 12. Mai

Bislang sind den Abi-Schulen (Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und Waldorfschulen sowie an den Beruflichen Gymnasien der Berufskollegs) folgende Eckdaten bekannt: Die Abiturprüfungen beginnen am Dienstag, 12. Mai, und der letzte Prüfungstermin soll am Montag, 25. Mai stattfinden, auch der Brückentag (22. Mai) nach Christi Himmelfahrt muss für die Prüfungen genutzt werden. Die zentralen Nachschreibe-Termine schließen sich dann unmittelbar ab dem 26. Mai an und dauern bis zum 9. Juni. Durch einen stark verkürzten Korrekturzeitraum sollen die Abiturzeugnisse spätestens bis zum 27. Juni ausgegeben werden können.

Bei den Terminierungen haben einige Schulen aber noch Besonderheiten zu beachten. „Da bei uns Sport auch ein Abifach ist“, erklärt Alrun ten Have, „benötigen wir das Stadion, um die praktischen Prüfungen zu absolvieren“. Dessen Belegung könne aber erst angefragt werden, „wenn der Prüfungstermin feststeht“.

Am Berufskolleg sei die Anzahl mit um die 20 Abiturienten zudem deutlich kleiner, „verglichen mit den gut 100 Schülerinnen und Schülern, die ihre Fachhochschulreife in verschiedenen Bildungsgängen erlangen möchten“, so Holger Pleines. Auch hier müssten die konkreten Termine für die vier Prüfungen noch von der Schule geplant werden. Das Land hat als Rahmen hierfür und für Berufsabschlüsse nach Landesrecht (z.b. Erzieherinnen, Kinderpfleger) die Zeit von 27. April bis 20. Juni vorgegeben.

Vorbereitung auf die Prüfungen auch in der unterrichtsfreien Zeit

In der unterrichtsfreien Zeit hätten sich alle Lehrer und Lehrerinnen bemüht, ihre Schülerinnen und Schüler über E-Mail- und Messenger-Kontakt mit Aufgaben zu versorgen und auf die Prüfungen vorzubereiten. Sicherlich würden aber „nicht alle gleich gut mit dieser Form des Lernens zurechtkommen“, sagt Holger Pleines. Und es sei ja ein Unterschied, ob man den Fachlehrer im Unterricht direkt fragen könne, oder vielleicht einige Zeit auf eine E-Mail Antwort warten müsse. Alle Schulleiter unterstreichen, dass es Ziel der Schule sei, die Prüfungs-Vorbereitungen nach den Osterferien zu intensivieren. Verena Wintjes: „Wie viele Unterrichtstage wir dann an der Schule tatsächlich zur Verfügung haben, wissen wir aber noch nicht.“