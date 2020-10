Corona: Für 46.903 Menschen im Kreis Kurzarbeit angemeldet

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten einige Betriebe in diesem Jahr für ihre Beschäftigten Kurzarbeit anmelden, auch im Kreis Recklinghausen und in Gladbeck.

Gladbeck. 4933 Anzeigen auf Kurzarbeit sind im Bereich der Arbeitsagentur Recklinghausen seit Anfang März eingegangen. Rund ein Viertel ist betroffen.

4933 Anzeigen auf Kurzarbeit für 46.903 Beschäftigte sind im Bereich der Arbeitsagentur Recklinghausen seit Anfang März eingegangen. Damit ist oder war gut ein Viertel (26,9 Prozent) aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Vest von Kurzarbeit betroffen.

Mittlerweile liegen erste Hochrechnungen für die tatsächlich in Anspruch genommene Kurzarbeit von März bis Mai vor. Im April, dem ersten vollständig von den Folgen des Lockdowns betroffenen Monats, wurde danach Kurzarbeitergeld an 20.461 Beschäftigte von 3352 Betrieben ausgezahlt. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2009, also während der Wirtschafts- und Finanzkrise, zeigten knapp 680 Betriebe für fast 9100 Menschen im Kreis Recklinghausen Kurzarbeit an.