Corona: Freizeittreff Rentfort setzt auf Online-Angebote

Gladbeck. Der Freizeittreff Rentfort in Gladbeck will in der Corona-Krise den Kontakt zu den Jugendlichen nicht verlieren. Das hat das Team alles vor.

Der Freizeittreff Rentfort ist auch während der Corona-Krise aktiv. Das vor kurzem komplettierte Team hat für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Die Mitarbeiter sorgen für Online-Angebote und Möglichkeiten zur Selbstbeschäftigung, wie „FZT-to-go“. Spiel- und Bastelmaterialien können abgeholt werden. So kann das Team trotz Corona Kontakte halten und auch neue aufbauen.

Gruppenangebote können im kleinen Kreis wieder stattfinden

Über die Möglichkeit, Gruppenangebote zumindest in kleinerem Kreise anbieten zu können, sind Einrichtungsleiter Nils Eickelkamp und seine Kollegen Gül Örs, Lisa Krawietz und Christoph Ahlers froh. Auch das Sommerferienprogramm konnte mithilfe eines eigens erstellten Hygienekonzepts und reduzierter Teilnehmerzahl stattfinden. Es gab Workshops wie „Artistik, Akrobatik und Parcourlauf“ und „Spiel- und Spaß“, Kunstprojekte und Kreativangebote.

Aktiv werden konnten in diesem Jahr vor allem die Teilnehmer der Gartenbau-AG. Sie pflanzten Kräuter und Gemüse und halfen mit, das Außengelände zu verschönern. Auch die Räumlichkeiten im Souterrain der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule wurden in den Blick genommen und werden bald deutlich aufgewertet.

Die Arbeit mit den Eltern und im Stadtteil soll vertieft werden

In Zukunft will das Team die Eltern- und Stadtteilarbeit vertiefen sowie Kooperationen, wie etwa mit dem „Runden Tisch Rentfort“ und der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, intensivieren. „Wir wollen Anlaufstelle sein für die Kinder und Jugendlichen im Stadtteil“, so Einrichtungsleiter Nils Eickelkamp. „Digital ist das natürlich möglich. Es geht aber doch nichts über den persönlichen Kontakt.“

Bei Fragen und Informationsbedarf steht das Team des Freizeittreffs unter 25775 zur Verfügung. Informationen zu Angeboten des Freizeittreffs Rentfort gibt es auch unter www.jugend-in-gladbeck.de/freizeittreffs/freizeittreff-rentfort oder in den sozialen Netzwerken unter www.facebook.com/fztrentfort/ oder www.instagram.com/fzt.rentfort.