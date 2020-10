Corona-Folge: Lokal „LumumBar“ in Gladbeck hat geschlossen

Gladbeck. Die Cocktailbar „LumumBar“ in Gladbeck hat geschlossen. Betreiber beklagt coronabedingte hohe Einnahmenverluste. Neues Standbein schon gefunden.

In Gladbeck hat der erste Wirt coronabedingt aufgeben müssen: Die Cocktailbar „Lumumbar“ an der Horster Straße in der Innenstadt ist geschlossen. Sebastian Lokajczyk hatte die Bar 15 Jahre lang geführt. „Das war mein Lebenswerk“, sagt der 40-Jährige.

Coronabedingt habe er jedoch nur noch höchstens 20 Prozent seines Umsatzes machen können. „Da kein Ende der Corona-Beschränkungen in Sicht ist, habe ich beschlossen, dass es keinen Sinn macht, mein ganzes Eigenkapital zu investieren.“

Viele Stammgäste seien enttäuscht und traurig gewesen. „Es gab auch Tränen.“ Aber: Lokajczyk hat bereits ein neues Standbein. Er konzentriert sich nun auf seine Sanierungsfirma, die er auch bereits parallel zu seiner Bar gehabt habe. Jetzt steht nur noch an, das Ladenlokal auszuräumen. Dann ist Schluss.