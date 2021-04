Corona: Fast 120.000 Impftermine mit Astrazeneca vergeben

Gladbeck. Menschen über 60 Jahre aus Gladbeck und der Region konnten ein zusätzliches Impfangebot buchen. Es blieben noch etwa 40.000 Impftermine.

Über die Terminbuchungsplattform der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) sind fast 120.000 Impftermine mit dem Impfstoff Astrazeneca an Menschen über 60 Jahre in Gladbeck und der gesamten Region im Kampf gegen die Corona-Pandemie vergeben. Damit ist ein Großteil des Kontingents bereits verbucht. Aktuell sind noch etwas mehr als 40.000 Impftermine für die genannte Personengruppe verfügbar, meldete die KVWL.

Fast 350 Bürgerinnen und Bürger hatten bereits am Samstag ihre erste Impfung erhalten. Sobald alle Termine vergeben sind, wird die Terminvergabe zunächst beendet.

Die KVWL zieht eine positive Bilanz der Impftermin-Vergabe

KVWL-Pressesprecherin Vanessa Pudlo zieht eine erste Bilanz: „Insgesamt funktionierte die Terminvergabe in Westfalen-Lippe sowohl online als auch telefonisch außerordentlich stabil – trotz sehr hoher Zugriffszahlen.“ Bereits am Samstagmorgen seien rund 7400 Aufrufe pro Sekunde registriert worden. Unter der Telefonnummer 0800 116 117 02 waren es laut KVWL fast 5000 Anrufversuche pro Sekunde.

„Das neue Buchungssystem in Westfalen-Lippe war dem erwarteten hohen Ansturm gewachsen. Lediglich der Versand der Registrierungs- und Terminbestätigungsmails war zwischenzeitlich deutlich verzögert, was jedoch nicht am Buchungssystem, sondern an den Einstellungen einzelner E-Mail-Provider lag“, so Pudlo. Die KVWL habe hier unmittelbar Rücksprache mit den Anbietern gehalten, um das Problem schnellstmöglich im Sinne der Bürger zu lösen.

Es geht weiter mit der Impfterminvergabe für 79-Jährige (geboren zwischen 1. Februar 1941 und 31. Dezember 1941). Termine können ab 6. April, 8 Uhr, ebenfalls telefonisch unter 0800 116 117 02 oder online unter www.116117.de (Direktlink: https://impfterminservice-kvwl.service-now.com), vereinbart werden.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.