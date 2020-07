Corona: Familienfeier Ursache für steigende Infektionszahl

Aktuell gibt es wieder 32 akute Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Gladbeck. Die meisten Infizierten haben sich auf einer größeren Familienfeier angesteckt.

Gladbeck. Ein Familienfest in Gladbeck hat dazu geführt, dass die Zahl der akuten Corona-Infektionsfälle wieder steigt. Bürgermeister mahnt zur Vorsicht.

Die deutlich gestiegene Anzahl akuten Corona-Infektionsfälle in Gladbeck ist auf ein konkretes Ereignis zurück zu führen. Ursächlich dafür ist eine größere Familienfeier. Das teilt der Krisenstab der Stadtverwaltung jetzt mit. Aktuell gibt es wieder 32 akute Erkrankungen in Gladbeck.

Die Feier sei größer, aber zulässig gewesen, so der Gladbecker Krisenstab

Die Rückverfolgung habe nun ergeben, dass die Feier im privaten Kreis die Ursache dafür ist. Die Feier sei größer, aber zulässig gewesen, wie die Stadt betont. Die Teilnehmer haben anschließend weitere Menschen aus ihrem Umfeld infiziert.

„Dass Gladbeck im kreisweiten Vergleich trotz aller Anstrengungen weiterhin die höchste Zahl der aktiven Infektionen aufweist, ist sehr bedauerlich“, so Bürgermeister Ulrich Roland. Im Kreis nehme Gladbeck weiterhin „einen unrühmlichen Spitzenplatz ein“. Selbst im deutlich größeren Bottrop gebe es aktuell keine akut Infizierten. Sachlich nachvollziehen lasse sich diese Diskrepanz nicht. Die Lockerungen der Coronabeschränkungen dürften auf keinen Fall zu Nachlässigkeiten führen. Es gelte weiter, Masken zu tragen, sich an die Abstandsregel zu halten und auf Hygiene zu achten. Zudem sollten auch Kontakte weiterhin, so weit wie möglich, auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich beim Kreis melden

Darüber hinaus weist die Stadt darauf hin, dass gemäß der Coronaeinreiseverordnung vom 21. Juni Reiserückkehrer aus Risikogebieten wie Schweden, Teilen der USA oder der Türkei, dazu verpflichtet sind, unverzüglich nach ihrer Rückkehr das Gesundheitsamt des Kreises zu kontaktieren und über ihren Aufenthalt zu informieren. Eine regelmäßig aktualisierte Übersicht der Risikogebiete gibt es auf www.rki.de zusammengestellt.