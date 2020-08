Um die Infektionsgefahr einzudämmen, sollte man sich nach wie vor an die geltenden Corona-Bestimmungen halten. Aktuell gibt es in Gladbeck 28 akute Infektionen.

Coronavirus Corona: Es bleibt bei 28 akuten Infektionsfällen in Gladbeck

Gladbeck. In Gladbeck gibt es insgesamt 352 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Das sind vier mehr als am Dienstag vom Kreis gemeldet.

In Gladbeck gibt es laut Mitteilung des Kreisgesundheitsamtes mit Stand Mittwoch insgesamt 352 bekannte Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Dienstag waren es 348 Fälle. Akute Infektionsfälle gibt es unverändert derzeit 28 in der Stadt, 301 Menschen gelten als wieder gesund. Das sind vier mehr als am Donnerstag gemeldet. Es bleibt bei 23 Todesfällen.

Im Kreis gibt es 1735 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 1735. Als genesen gelten inzwischen 1558 der positiv getesteten Personen. Es bleibt bei 42 Todesfällen. In den letzten sieben Tagen hat es 78 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke wird im Kreis also nicht erreicht.

Hier die aktuell bekannten Fälle / Genesene / Todesfälle aus den übrigen Kreisstädten: Castrop-Rauxel 186 / 154 / 3. Datteln 72 / 70 / 1. Dorsten 174 / 159 / 5. Haltern am See 87 / 86 / 0. Herten 117 / 111 / 1. Marl 205 / 180 / 1. Oer-Erkenschwick 216 / 208 / 3. Recklinghausen 247 / 214 / 4. Waltrop 79 / 75 / 1.

