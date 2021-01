Corona: Erste Senioren in Gladbeck werden Mittwoch geimpft

In Gladbeck werden am Mittwoch die ersten Pfleger und Bewohner eines Seniorenheimes gegen das Coronavirus geimpft.

Am Mittwoch, 6. Januar, ist in Gladbeck Impfstart. Bewohner und Pfleger einer Senioren-Einrichtung sollen dann geimpft werden. Nachdem die Impfungen im Kreis Recklinghausen bereits am 27. Dezember in Marl begonnen hatten, ist es nun auch in Gladbeck so weit.

In welcher Einrichtung genau der Startschuss gegeben wird, verrät die Kreisverwaltung Recklinghausen nicht. Grund ist die Sorge vor Impfgegnern oder Corona-Leugnern, die vor der Einrichtung protestieren könnten. "Gerade in Gladbeck haben wir ja schlechte Erfahrungen gemacht", erinnert Lena Heimers, Sprecherin des Kreises Recklinghausen, an eine Massen-Testung an der Werner-von-Siemens-Realschule im September, bei der Corona-Leugner vor der Realschule demonstriert hatten.

Drei weitere Senioreneinrichtungen stehen in den Startlöchern

Neben dem Seniorenheim, in dem es am Mittwoch mit der Impfung von Bewohnern und Pflegern losgeht, stehen auch weitere Heime in den Startlöchern. "Drei weitere Einrichtungen in Gladbeck haben gemeldet, dass sie so weit sind, dass es losgehen kann", sagt Lena Heimers. In dieser Woche soll so in zwei Heimen geimpft werden, in der kommenden Woche in zwei weiteren. Kreisweit gebe es über 30 Einrichtungen, die bereits Termine für die Impfungen festgemacht haben.

Wie viele Menschen bisher im Kreis Recklinghausen geimpft wurden, dazu kann die für die Organisation zuständige Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) noch keine Angaben machen. "Wir haben noch keine Daten nach Regionen aufgeschlüsselt", so Jana Elbert, Mitarbeiterin der Pressestelle der KVWL. Mit einer Zwischenbilanz rechnet die KVWL in den kommenden Tagen. "Wir sind gerade dabei, die Daten auszuwerten", so Elbert weiter.

Rückmeldung, dass die Impfungen im Kreis bisher gut laufen

Bis Montag haben die Einrichtungen im Kreis für 1750 Menschen den Impfstoff angefordert, inklusive der Dosen, die am Montag verimpft wurden, so Heimers. Kreisweit gibt es 79 Einrichtungen mit insgesamt 7202 Plätzen. "Von den Einrichtungen und der Kassenärztlichen Vereinigung bekommen wir die Rückmeldung, dass die Abläufe funktionieren und die bisherigen Impfungen im Kreis Recklinghausen gut laufen", so Heimers. Zudem ließen sich fast alle Heimbewohner impfen. "Die Impfquote und die Impfbereitschaft sind sehr hoch. Nur einzelne Senioren wollen sich nicht impfen lassen oder sind noch in Rücksprache mit ihrem Hausarzt", sagt Lena Heimers.

Sobald die Impfungen in den Heimen abgeschlossen sind und genügend Impfstoff vorhanden ist, wird der Betrieb des Impfzentrums in Recklinghausen auf dem Konrad-Adenauer-Platz aufgenommen. Wann es so weit sein wird, ist noch unklar, so Jana Elbert. Eine Terminvergabe, die über die Telefonnummer 116 117 oder online erfolgen wird, ist im Moment noch nicht möglich. "Wir werden informieren, sobald absehbar ist, wann es im Impfzentrum losgehen kann", sagt Elbert.

