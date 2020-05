Corona: DRK führt wieder Coronavirus-Tests im Kreis durch

Gladbeck. Das Corona-Durchfahrtszentrum am Prosper-Hospital ist wieder geöffnet. Hausärzte aus Gladbeck können Verdachtsfälle wieder ans DRK überweisen.

Ab sofort können Hausärzte wieder Corona-Verdachtspatienten an die Terminkoordinierungsstelle der Hilfsorganisationen überweisen. Der Kreis Recklinghausen hat mit dem DRK Kreisverband eine neue Vereinbarung geschlossen, die die Durchführung von Tests in der bewährten Form wieder möglich macht.

Der Hausarzt meldet den Corona-Verdachtsfall zum Test bei den Hilfsorganisationen an

Das Vorgehen ist ab sofort wieder so, wie es sich in den letzten Monaten bewährt hat: Wer Symptome hat, die auf eine Erkrankung mit dem Corona-Virus schließen lassen, meldet sich telefonisch bei seinem Hausarzt oder am Wochenende unter 116117 beim ärztlichen Bereitschaftsdienst. Dieser meldet die Person dann zum Test bei den Hilfsorganisationen an. Es werden nur diejenigen getestet, die von ihrem Arzt eine entsprechende Überweisung bekommen haben. Der Hausarzt ist weiterhin der erste Ansprechpartner. Christoph Behrenspöhler, Sprecher der Hilfsorganisationen und hauptamtlicher Vorstand des DRK im Kreis Recklinghausen, erklärt: „Wir werden auch dafür sorgen, dass diejenigen, die negativ getestet worden sind, wieder direkt von uns informiert werden.“

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

Dieses Verfahren hatten die Hilfsorganisationen unter Federführung des DRK im März eingeführt, nachdem sie die zentralen Teststellen übernommen haben. Nachdem die Kassenärztliche Vereinigung die Tests an den Durchfahrtzentren gestoppt hatte, heißt es nun, dass die Durchfahrtszentren unter Einhaltung bestimmter Vorgaben doch weiterhin genutzt werden können.

Das Durchfahrtzentrum auf dem Gelände des Prosper-Hospitals ist wieder einsatzbereit

Am Montagabend bekam die Kreisverwaltung zusätzlich die Information, dass auch die Corona-Ambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung am Berufskolleg ab Freitag geschlossen ist. „Diese Vorgehensweise, gänzlich unabgestimmt, ist für uns eine zusätzliche Herausforderung. Ich bin sehr froh, dass die Hilfsorganisationen ein verlässlicher Partner sind und bereit, uns auch weiterhin zu unterstützen. Sie haben in den letzten Monaten hervorragende Arbeit geleistet“, sagt Dr. André Jethon von der Kreisverwaltung (Fachbereich Finanzen).

Das Durchfahrtzentrum auf dem Gelände des Prosper-Hospitals in Recklinghausen ist wieder einsatzbereit. Zusätzlich werden wieder mobile Tests durchgeführt. „Wir beobachten die Lage im Kreisgebiet kontinuierlich und bewerten die Anforderungen gemeinsam tagesaktuell“, erklärt Dr. André Jethon, „an den stationären Testzentren sind wir allerdings darauf angewiesen, dass die Personen mit coronatypischen Symptomen von ihren Ärzten auch zum Test angemeldet werden.“