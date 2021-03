Corona: DRK eröffnet in Gladbeck zwei Schnelltestzentren

Gladbeck. Mit zwei Schnelltestzentren geht das DRK am Donnerstag in Gladbeck an den Start. Auch Gruppen werden getestet. So funktioniert die Anmeldung.

Das DRK Gladbeck bietet ab Donnerstag in Gladbeck zwei Corona-Testzentren an. Sie werden am DRK-Zentrum im Gewerbegebiet Brauck und am DRK-Beratungszentrum in der Innenstadt eingerichtet.

Bürger können sich dort auf das Coronavirus testen lassen. Die Öffnungszeiten werden noch rechtzeitig vorher bekanntgegeben, so das DRK. Ziel der Bundesregierung sei es ja, so DRK-Chef Wilhelm Walter, dass sich jeder einmal pro Woche kostenlos testen lassen kann. Walter: „Das Deutsche Rote Kreuz ist soweit startklar, sagt DRK-Chef, Wilhelm Walter. Es fehlten allerdings noch klare Ansagen dazu, woher die Teste kommen, und wie sie abgerechnet werden sollen.

Bis zur Klärung der Kostenerstattung sind Schnelltestungen deshalb erstmal nur für Selbstzahler möglich. Eine Anmeldung erfolgt auf einer eigens eingerichteten Internetplattform. Zusätzlich kann ein mobiles DRK-Team örtlich und zeitlich flexibel Testungen größerer Personengruppen durchführen. Das Testzentrum am DRK-Zentrum, Europastraße 26 bietet einen Drive-Inn-Test und einen Walk-Inn-Test an. Das Testzentrum vom DRK in der Innenstadt bietet den Walk-In-Test an.

Anmeldung sind online über www.schnelltest-gladbeck.de oder über die DRK-Homepage www.drk-gladbeck.de, oder vor Ort gegen Aufpreis. Sollen größere Gruppen wie z.B. Belegschaften in Einrichtungen und Unternehmen getestet werden, läuft die Anmeldung über Joline Polz unter schnelltest@drk-gladbeck.de