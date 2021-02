Corona: Drei weitere Todesfälle in Gladbeck gemeldet

Gladbeck. Drei weitere Senioren sind in Gladbeck verstorben. 223 neue Corona-Infektionen sind am Sonntag gemeldet worden.

Die Corona-Inzidenz liegt für Gladbeck am Sonntag wie am Samstag bei 100,5. Der Kreis Recklinghausen meldet einen Wert von 77,5. Als nachgewiesene Infektionsfälle sind insgesamt 3.527 registriert, zwölf mehr als am Samstag. Gesundet sind 3.218 Menschen. Aktuell bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus: 223. Es bleibt bei 86 Todesfällen.

Für den gesamten Kreis Recklinghausen gibt es ein Plus von 81 Neuinfektionen, damit steigt die Zahl der Gesamtfälle auf 21.822. Die Zahl der Todesfälle ist wie am Samstag: 650. 20.067 Menschen gelten als genesen. Als aktuell bestätigte Fälle werden 1.105 geführt.

Den niedrigsten Inzidenzwert hat Waltrop

Die Stadt mit dem höchsten Inzidenzwert im Kreis ist Oer-Erkenschwick mit 124,1. Es folgt Castrop-Rauxel vor Gladbeck mit 114,5. Den niedrigsten Wert weist Waltrop mit 30,7 auf.

Seit Freitag gibt es acht weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Kreis Recklinghausen. Verstorben sind in Datteln eine 86-jährige Frau und ein 92-jähriger Mann, in Gladbeck zwei Frauen im Alter von 93 und 85 Jahren sowie ein 64-jähriger Mann, in Oer-Erkenschwick eine 94-jährige Frau und in Waltrop ein 85-jähriger Mann sowie eine 95-jährige Frau.

