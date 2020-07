Corona: Die Zahl der gesundeten Menschen in Gladbeck steigt

Gladbeck. In Gladbeck bleibt die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen bei 287. Als gesundet gelten 236 Betroffene – ein Plus von drei.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen in Gladbeck ist mit 287 Betroffenen unverändert. Als gesundet gelten derzeit 236 – drei mehr als zum Ende der Vorwoche. Der Kreis Recklinghausen beziffert die Todesfälle in der Stadt weiterhin mit 22.

Nach offiziellen Angaben gibt es aktuell 1408 bestätigte Corona-Fälle im gesamten Kreisgebiet. Als genesen werden inzwischen 1305 der positiv getesteten Menschen geführt. Es gibt 39 Todesfälle.

Gladbeck: Unverändert gibt es in der Stadt mit 22 die meisten Todesfälle im gesamten Kreis Recklinghausen

In den vergangenen sieben Tagen hat es 32 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht.

Die Daten aus den kreisangehörigen Städten im Überblick (aktuell bekannte Fälle / Genesene / Todesfälle): Castrop-Rauxel 137 / 135 / 1; Datteln 57 / 56 / 1; Dorsten 157 / 152 / 5; Gladbeck 287 / 236 / 22; Haltern am See 84 / 84 / 0; Herten 100 / 95 / 1; Marl 130 / 120 / 1; Oer-Erkenschwick 209 / 201 / 3; Recklinghausen 186 / 168 / 4; Waltrop 61 / 58 / 1. Es handelt sich um alle je positiv getesteten Fälle. Die Genesenen sind in der Gesamtzahl inbegriffen. Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Ziel ist es, eine Ausbreitung des SARS CoV-2 zu verhindern.

Blick in die Nachbarschaft: Die Stadtverwaltung Gelsenkirchen gibt die Zahl der bestätigten Fälle mit 526 an, die der Gesundungen mit 453. 17 Menschen sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Infektionen innerhalb von sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner (Inzidenz): 10,7.

In Bottrop wurden 220 Coronavirus-Fälle angegeben. Sieben Menschen sind aktuell erkrankt, 206 wieder genesen. Ebenfalls sieben Betroffene starben. Derzeit befinden sich nach Angaben der Stadtverwaltung 43 Menschen in Quarantäne. Inzidenz gesamt: 182,3.

Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort finden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI. Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar.