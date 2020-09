Corona: Die Infizierten-Zahl blieb übers Wochenende stabil

Die Corona-Lage blieb laut Kreisgesundheitsamt am Wochenende in Gladbeck stabil.

Gladbeck. Das Kreisgesundheitsamt meldet 13 Gladbecker, die aktuell am Coronavirus erkrankt sind. Ein neues Corona-Todesopfer gibt es in Recklinghausen.

Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten ist in Gladbeck übers Wochenende stabil geblieben: Das Gesundheitsamt meldete am Montagmorgen 13 aktuell infizierte Gladbecker. Ein Erkrankter kam übers Wochenende dazu, so dass die Gesamtzahl der seit März registrierten Corona-Erkrankten auf 372 stieg (Freitag: 371).

Da auch die Zahl der wieder als gesund geltenden Coronainfizierten um zwei auf 336 stieg, sank die Zahl der aktuell Erkrankten um eine Person auf 13. Es bleibt bei 23 Todesfällen in Gladbeck.

Eine 67-jährige Recklinghäuserin starb mit oder am Coronavirus

Allerdings ist am Wochenende in Recklinghausen eine 67-jährige mit oder an dem Coronavirus gestorben. Die Gesamtzahl der im Kreis Recklinghausen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorbenen Personen stieg so auf 45. Die Zahl der Corona-Fälle (aufsummiert seit März) stieg in allen zehn Städten von 1881 auf 1902. Das Gesundheitsamt meldet gleichzeitig 1750 Genesene, sodass aktuell im gesamten Kreis 107 Personen am Coronavirus erkrankt sind.

In den letzten sieben Tagen hat es laut Gesundheitsamt kreisweit 62 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, der zusätzlich vom Land zum 1. September eingeführte Grenzwert von 35 liegt umgerechnet bei 215 Neuinfektionen. Beide Grenzwerte werden also nicht erreicht, so das Gesundheitsamt.

In Gelsenkirchen 78, in Bottrop neun aktuelle Infektionen

Hier die Übersicht aus den Städten (aktuell bekannte Fälle/Genesene/Todesfälle): Castrop-Rauxel 201/187/5; Datteln 78/72/1; Dorsten 206/180/5; Gladbeck 372/336/23; Haltern am See 89/88/0; Herten 131/122/1; Marl 227/210/1; Oer-Erkenschwick 218/213/3; Recklinghausen 299/263/5; Waltrop 81/79/1.

In Gelsenkirchen gibt es derzeit 78 aktive Infektionen (864 bestätigte Fälle insgesamt, 767 Gesundete, 19 Todesfälle). In Bottrop liegt die Zahl der aktuell Infizierten bei neun (314 nachgewiesene Fälle insgesamt, 298 Gesundete, sieben Verstorbene).