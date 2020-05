Corona: Die Infektionszahl in Gladbeck sinkt weiter

Gladbeck. Der Kreis meldet nur noch 35 aktuell Infizierte in Gladbeck. Die Stadt hat aber weiterhin die meisten Corona-Fälle und die meisten Todesopfer.

Die Zahl der Corona-Infizierten geht weiter langsam zurück. Am Sonntag meldete das Kreisgesundheitsamt für Gladbeck zwei neue Infektionsfälle, so dass die Gesamtzahl (kumuliert seit März) auf 209 stieg. Gleichzeitig wurde drei weitere Personen gemeldet, die wieder gesund sind: Insgesamt 153. Damit sank am Wochenende die Zahl der zur Zeit Infizierten um eine Person auf 35. Am Sonntag vor einer Woche zählte das Kreisgesundheitsamt noch 48 Infizierte in Gladbeck.

Im gesamten Kreis Recklinghausen stieg die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen auf 1233. Als genesen gelten davon inzwischen 1024 Personen. Es gibt insgesamt 36 Todesfälle, davon 21 in Gladbeck. In den letzten sieben Tagen hat es laut Kreisgesundheitsamt 69 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht, so der Kreis.

In Bottrop gibt es 184 Fälle, in Gelsenkirchen 390

Hier die genauen Zahlen aus den zehn Städten (aktuell bekannte Fälle/Genesene/Todesfälle): Castrop-Rauxel 128/89/1; Datteln 53/46/1; Dorsten 152/144/5; Gladbeck 209/153/21; Haltern am See 83/78/0; Herten 86/81/0; Marl 112/88/1; Oer-Erkenschwick 193/155/2; Recklinghausen 161/135/4; Waltrop 56/51/1.

In Bottrop gab es zuletzt 184 Infektionsfälle. Aktuell erkrankt waren 34. Wieder gesund sind 148, sechs Personen sind gestorben. In Gelsenkirchen liegt der Zahl der insgesamt bestätigten Fälle bei 390. Aktuell Corona-krank sind 86 Personen, 292 sind wieder gesund. Es gab zwölf Todesfälle.