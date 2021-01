Corona: Die ABD-Fraktion fordert Impfstationen in Gladbeck

Gladbeck Das Soziale Bündnis beantragt eine Sondersitzung des Sozialausschusses. Schutzmasken sollen unbürokratisch und gratis zu haben sein.

"Die Auswirkungen der Pandemie sind weit gravierender als ursprünglich vorhergesagt", so die Ratsfraktion Soziales Bündnis (ABI, BIG, DKP) in Gladbeck. Deswegen beantragt sie eine Sondersitzung des Ausschusses für Senioren, Soziales und Gesundheit zum frühestmöglich zulässigen Termin: "Die Sache ist dringlich und duldet nicht den geringsten Aufschub."

Die Stadt sei wegen der extrem hohen Corona-Infektionszahlen deutlich stärker betroffen als alle anderen Städte im Kreis Recklinghausen. Zur Bekämpfung des Virus' misst die ABD-Fraktion Impfungen und Mund-Nasen-Schutz besondere Bedeutung bei. Und bei beiden kritisieren die Antragsteller Udo Flach, Gerhard Dorka und Süleyman Kosar die derzeitige Praxis.

Gladbeck: ABD fordert stationäre und mobile Impfstationen

"Die Strategie für die Impfungen im Kreis Recklinghausen ist absolut unbefriedigend", sagen sie, "sie sollen nicht in den kreisangehörigen Städten, sondern lediglich zentral in Recklinghausen stattfinden. Dies ist weder bürgerfreundlich, noch sozial, noch ökologisch sinnvoll." Die ABD-Fraktion rechnet vor: "Wenn sich beispielsweise nur 40.000 der circa 76.000 Gladbecker Einwohner impfen lassen wollen, bedeutet dies circa 40.000 Fahrten mit zweimal 25 Kilometern Wegstecke, gleich zwei Millionen Personentransportkilometer." Deshalb: "Der Kreis Recklinghausen wird aufgefordert, neben einer stationären Impfstation in Gladbeck zusätzlich zumindest eine mobile Impfstation in Gladbeck einzurichten, um auch die Stadtteile zu versorgen."

Die Fraktion fordert auch zu beschließen, für alle die Möglichkeit zu schaffen, "kostenlos und unbürokratisch die vorgeschriebenen Gesundheitsmasken zu erlangen". Standpunkt des Sozialen Bündnisses: "Wenn der Staat in der Lage ist, hunderte von Milliarden zur Krisenbewältigung zur Verfügung zu stellen, kann die kostenlose Maskenausgabe nicht an Finanzen scheitern."

