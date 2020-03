Corona: DGB verzichtet auf öffentliche Kundgebung zum 1. Mai

In diesem Jahr wird es in Gladbeck keine öffentliche Kundgebung zum 1. Mai geben, wie hier im vergangenen Jahr.

Gladbeck. Der DGB verzichtet in diesem Jahr in Gladbeck auf eine öffentliche Kundgebung zum 1. Mai. Die Botschaften werden online transportiert.

In diesem Jahr wird es in Gladbeck keine öffentliche Kundgebung am 1. Mai geben. Wie der DGB in der Region Emscher-Lippe mitteilt, wird der Gewerkschaftsbund stattdessen online seine Botschaften zum Mai-Motto „Solidarisch ist man nicht alleine!“ transportieren, kurze Redebeiträge aufnehmen und neue Aktionsformen einsetzen.

Im Moment gehe es darum, einen Beitrag zu leisten, damit die Epidemie sich möglichst langsam ausbreite. Das stell viele Betriebe und die meisten Beschäftigten vor große Schwierigkeiten, teilweise existenziell. „Die Wirtschaft geht in die Knie, die Sorge um den Arbeitsplatz und die Sicherung des täglichen Lebens beherrscht die Gedanken“, stellt Mark Rosendahl, regionaler DGB-Geschäftsführer, fest.

Die Gewerkschaften informieren zum Thema Kurzarbeitergeld

Die Gewerkschaften seien zum Thema Kurzarbeitergeld ansprechbar. Wichtig sei auch, die Betriebs- und Personalräte in die Umsetzung mit einzubeziehen. „Wir arbeiten im Homeoffice und sind über recklinghausen@dgb.de sowie mobil zu erreichen. Das DGB-Büro ist nur eingeschränkt besetzt“, teilt Rosendahl mit.