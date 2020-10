In Gladbeck sind aktuell 106 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Coronavirus Corona: Der Inzidenzwert klettert in Gladbeck auf 91,3

Gladbeck. In Gladbeck sind aktuell nachgewiesenermaßen 106 Menschen mit den Coronavirus infiziert. Kreisweiter Inzidenzwert: 44,1.

In Gladbeck gibt es aktuell 106 mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Laut Kreisgesundheitsamt in Recklinghausen wird ein Inzidenzwert von 91,3 erreicht. Als gesundet werden für die Stadt 420 Menschen geführt. Todesfälle: 23.

Im Kreis Recklinghausen beläuft sich die Zahl derjenigen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, auf 2591 Betroffene. Als genesen gelten inzwischen 2145 der positiv getesteten Personen.

Es gibt 47 Todesfälle. Ein 72-jähriger Mann aus Dorsten, der positiv auf Corona getestet war, ist gestorben.

Gladbeck: Die Stadt hat im Kreis Recklinghausen den mit Abstand höchsten Inzidenzwert

In den vergangenen sieben Tagen hat es kreisweit 245 Neuinfektionen gegeben. Damit erreicht die Inzidenz einen Wert von 44,1. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, der zusätzlich vom Land zum 1. September eingeführte Grenzwert von 35 liegt umgerechnet bei 215 Neuinfektionen.

Ein Blick auf die kreisangehörigen Städte (aktuell bekannte Fälle / Genesene / Todesfälle // 7-Tages-Inzidenz): Castrop-Rauxel 273 / 230 / 5 // 32,7; Datteln 101 / 88 / 1 // 17,3; Dorsten 253 / 226 / 7 // 18,7; Haltern am See 134 / 112 / 0 // 15,9: Herten 197 / 161 / 1 // 48,5; Marl 295 / 256 / 1 // 28,5; Oer-Erkenschwick 234 / 223 / 3 // 15,9; Recklinghausen 446 / 347 / 5 // 63,7; Waltrop 109 / 82 / 1 // 75,0. Es handelt sich um alle je positiv getesteten Fälle. Die Genesenen sind in der Gesamtzahl inbegriffen.

Gladbecks Nachbarstadt Gelsenkirchen nennt 1324 bestätigte Fälle, 257 gelten als noch aktive Infektionen. 19 Menschen starben in Zusammenhang mit SARS-CoV-2. Inzidenzwert: 47.

In Bottrop wird die Zahl der bekanntermaßen aktuell infizierten Menschen mit 39 angegeben. Bisher nachgewiesene Fälle: 401. Die Inzidenz der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage wurde mit 19,6 berechnet. 354 Menschen in Bottrop sind genesen, acht gestorben.

Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort finden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom Robert-Koch-Institut (RKI).

Die Kreisverwaltung Recklinghausen hat ein Infotelefon für Fragen rund um das Coronavirus unter 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar.