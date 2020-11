Arztpraxen Corona & Co.: Zusätzliche Infektsprechstunden am Samstag

Gladbeck. Das Hausarztzentrum Butendorf öffnet diesen Samstag in Gladbeck. Auch Corona-Abstriche sind möglich. Vor dem Besuch muss eine Anmeldung erfolgen.

In den Wintermonaten nehmen die Infektionskrankheiten generell zu. Aus diesem Grund bieten Gladbecker Arztpraxen neben der flächendeckenden Versorgung von Infekt-Patienten an Werktagen nun auch zusätzliche Infekt-Sprechstunden an Samstagen an. Am kommenden 21. November leistet das Hausarztzentrum Butendorf diesen Service auch für Corona-Abstriche .

In der Zeit von 9 bis 13 Uhr können sich an der Horster Straße Patienten mit Infektionen der oberen Atemwege, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen etc. vorstellen. Dieser zusätzliche Service der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wird nach Bedarf und lokalem Infektionsgeschehen angepasst, das heißt, nicht überall und an jedem Samstag bieten Praxen die Infekt-Sprechstunden an.

Dringende Voraussetzung vor dem Besuch der Praxis: Dort anzurufen und sich anzumelden. Die Gemeinschaftspraxis im Butendorfer Ärztehaus ist unter Tel. 29 46 0 zu erreichen. Generell werden die Standorte und Samstag-Öffnungszeiten der teilnehmenden Praxen über die Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe veröffentlicht (www.kvwl.de/patient/corona/index.htm).