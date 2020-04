Corona: CDU Gladbeck bietet eine Video-Bürgersprechstunde an

Dietmar Drosdzol, Bürgermeisterkandidat der CDU, bietet am Mittwoch eine Video-Sprechstunde an.

Gladbeck. CDU-Bürgermeisterkandidat Dietmar Drosdzol bietet Video-Sprechstunde an. Grund: Persönliche Kontakte in Zeiten von Corona sind nicht möglich.

CDU-Bürgermeisterkandidat Dietmar Drosdzol bietet am Mittwoch, 15. April, in der Zeit von 18 Uhr bis 19.30 Uhr zum ersten Mal eine Video-Bürgersprechstunde an. Dietmar Drosdzol: „Persönliche Gespräche mit direktem Kontakt zum Bürger sind zur Zeit ja leider noch nicht wieder möglich. In Zeiten der Corona-Krise möchten wir den Bürgern dennoch unseren Service einer Bürgersprechstunde anbieten.“ Der CDU-Bürgermeisterkandidat freut sich auf Kontakt mit möglichst vielen Bürgern.

Den entsprechenden Link können Interessierte über die Facebook-Seite der CDU Gladbeck oder über die Homepage erfahren (www.cdu-gladbeck.de). Es kann auch eine E-Mail an info@BuergermeisterFuerGladbeck.de geschickt werden. Zur Teilnahme an der Video-Sprechstunde ist technisch lediglich ein PC/Laptop mit (meist eingebauter) Webcam und Mikrofon erforderlich, so die CDU.