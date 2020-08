Corona-Auswirkungen fließen in den Seniorenbericht ein

Gladbeck. Stadtverwaltung Gladbeck hat eine Anregung der Seniorenunion aufgegriffen. Jetzt wird der Seniorenbericht, der zurzeit erstellt wird, erweitert.

Lob von der CDU für die Verwaltung gibt es nicht alle Tage: In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Senioren und Gesundheit berichtete der Erste Beigeordnete Rainer Weichelt, dass der Seniorenbericht, der zurzeit erstellt wird, erweitert wird. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Leben älteren Menschen in Gladbeck sind jetzt ebenfalls Gegenstand der Untersuchungen.

Damit greift die Stadtspitze eine Anregung der Senioren Union auf. Jürgen Zeller und Michael Dahmen hatten in einem offenen Brief an den Bürgermeister die besondere Notlage der Senioren beschrieben und um die Erweiterung des Seniorenberichtes gebeten.

„Als Vorsitzender der CDU in Gladbeck und als Bürgermeisterkandidat begrüße ich es sehr, dass Bürgermeister Roland und Beigeordneter Weichelt so schnell reagiert und die Anregung der Senioren Union umgesetzt haben. Ich finde es gut, dass in unserer Stadt solche Entscheidungen auch in Wahlkampfzeiten möglich sind“, so Dietmar Drosdzol.