Corona-Ausbruch: DRK Gladbeck fährt erneut nach Gütersloh

Gladbeck. Helfer vom DRK Gladbeck sind ab Donnerstag wieder in Gütersloh im Einsatz. Erneut geht es um die Durchführung von Corona-Tests bei Tönnies.

Helfer vom DRK Kreisverband Gladbeck fahren erneut nach Gütersloh. Donnerstag und Freitag werden sie dort im Einsatz sein, um weitere Corona-Abstrichtests vorzunehmen.

In Gütersloh gelten wieder harte Kontaktbeschränkungen

Seit dem Massenausbruch des Coronavirus´ in der Fleischfabrik von Tönnies gelten dort seit Anfang der Woche wieder harte Kontaktbeschränkungen. Die Helfer aus Gladbeck waren am vergangenen Wochenende bereits in Rheda-Wiedenbrück vor Ort, um Mitarbeiter aus der Fleischverarbeitung in ihren Wohnungen zu testen. Mittwochnachmittag erreichte den Gladbecker Kreisverband dann eine weitere Unterstützungsanforderung aus Gütersloh.

Eingesetzt wird diesmal ein Team aus vier DRK-Helfern. Da das DRK Gladbeck über eine große Testerfahrung verfügt und im Bereich Führungsdienst besonders geschult ist, haben Bezirksregierung und der Kreis Gütersloh erneut um die Unterstützung aus Gladbeck gebeten.