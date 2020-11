Gladbeck. Immer wieder halten sich Erwachsene auf Spielplätzen in Gladbeck nicht an die Corona-Schutzregeln. Es sollen Hinweisschilder angebracht werden.

Wer sich als Erwachsener in Gladbeck denkt, eine Fläche mit Sandkasten, Klettergerüst & Co. sei ein Raum ohne Corona-Spielregeln, befindet sich auf dem Holzweg. Mund-Nasen-Schutz und Abstand sind auch hier Muss.

Entweder haben Erwachsene diese Vorgaben vergessen, oder sie ignorieren die Corona-Schutzmaßnahmen. Das könnten Beobachter meinen, werfen sie einen Blick auf Spielplätze. Nehmen wir beispielhaft das Spielgerät auf der Goethestraße. Mädchen und Jungen tummeln sich dort. Frauen sitzen eng beieinander auf der Bank und unterhalten sich – ohne Maske.

Gladbeck: Der Mindestabstand muss gewahrt werden

Letzteres sollte so aber nicht sein, betont David Hennig. Der Sprecher der Stadtverwaltung sagt mit Nachdruck: „Die Maskenpflicht für erwachsene Begleitpersonen gilt auch auf Spielplätzen.“ Ebenso müsse der Mindestabstand untereinander eingehalten werden. „Kinder im Vorschulalter müssen keine Maske tragen“, stellt Hennig klar.

Der Verwaltungssprecher räumt ein, dass bislang die verpflichtenden Corona-Schutzregeln nicht an der Spielplätzen ausgewiesen seien. „Wir arbeiten daran“, so Hennig. Eine Erinnerung scheint notwendig zu sein, denn auch ihm sei zu Ohren gekommen, dass sich zwischen Sandkasten, Schaukel und Klettergerüst einige Erwachsene nicht an die verbindlichen Anordnungen halten. Hinweisschilder sollen dieses Verhalten ändern.

