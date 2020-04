Corona: 69 Infizierte in Gladbeck - 21 sind wieder gesund

Gladbeck. In Gladbeck gibt es 69 bekannte Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus. So ist die Lage in Bottrop, Gelsenkirchen und im Kreis Recklinghausen.

Das Gesundheitsamt vom Kreis Recklinghausen meldet am Dienstag 555 bestätigte Corona-Fälle im gesamten Kreis. Davon sind 280 an Covid-19 erkrankte Personen bereits wieder gesund.

In Gladbeck gibt es 69 bekannte Fälle, zwei mehr als am Montagnachmittag. 21 Infizierte sind wieder gesund, es gibt aber auch zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die Zahlen aus den übrigen Kreisstädten

Die Zahlen aus den übrigen Kreisstädten: In Castrop-Rauxel gibt es 59 bekannte Infektionsfälle, davon sind 31 Personen mittlerweile wieder gesund. In Datteln sind 32 Personen infiziert, 25 von ihnen sind wieder gesund. Dorsten meldet 108 bekannte Infektionsfälle, davon sind 53 Erkrankte wieder gesundet. Es gibt einen Todesfall.

Haltern am See hat 64 Fälle, 41 Personen haben die Krankheit überstanden. Herten meldet 53 Fälle, 22 Personen sind wieder gesund. In Marl gibt es 56 Fälle, davon sind 29 Infizierte wieder gesund. In Oer-Erkenschwick sind es 16 Fälle, vier Personen sind wieder gesund. Recklinghausen hat 75 bekannte Infektionsfälle, 43 Personen sind gesundet. Waltrop: 23 Fälle, elf Personen sind wieder gesund.

Die Zahlen aus Bottrop und Gelsenkirchen

In Bottrop gibt es 66 nachgewiesene Coronavirus-Fälle, 27 Personen davon sind wieder gesund, es gibt zwei Todesfälle (stand 6. April, Nachmittag).

In Gelsenkirchen gibt es 158 aktuelle Fälle von nachgewiesenen Corona-Infektionen, 32 Erkrankte sind bereits wieder genesen. Leider sind inzwischen vier Todesfälle zu beklagen (Stand 6. April, Nachmittag). (kw)